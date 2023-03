3 तरीकों से करें असली-नकली सेंधा नमक की पहचान, नहीं रहेगा व्रत टूटने का डर, सेहत को भी नहीं होगा नुकसान

हाइलाइट्स मिलावट का पता लगाने के लिए आप सेंधा नमक को गर्म पानी में उबाल सकते हैं. नींबू के रस और रूई की मदद से आप नकली सेंधा नमक का पता लगा सकते हैं.

How to Check Adulteration in Rock Salt: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है. नवरात्रि के दौरान ज्यादातर लोग व्रत रहते हैं. ऐसे में अगर आप नवरात्रि के लिए सेंधा नमक (Rock salt) खरीदने जा रहे हैं तो कुछ आसान तरीकों की मदद से आप असली और नकली सेंधा नमक की पहचान करके अपने व्रत को खराब होने से बचा सकते हैं.

कुछ लोग नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन पर व्रत रखते हैं. वहीं कई लोग पूरे नौ दिन तक सच्ची निष्ठा से व्रत का पालन करते हैं. ऐसे में मिलवाटी सेंधा नमक खाने से ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि सेहत पर भी नुकसान देखने को मिल सकता है. तो आइए जानते हैं असली और नकली सेंधा नमक को पहचानने के कुछ आसान टिप्स.

आलू का इस्तेमाल करें

असली और नकली सेंधा नमक को पहचानने के लिए आप आलू की मदद ले सकते हैं. ऐसे में एक बड़े साइज के आलू को बीच में से काट लें और इस पर सेंधा नमक अप्लाई करें. कुछ देर बाद नमक के ऊपर नींबू का रस डालें. ऐसे में मिलावट होने पर सेंधा नमक रंग छोड़ने लगेगा. वहीं असली सेंधा नमक से कोई रंग नहीं निकलेगा.

ये भी पढ़ें: डेली डाइट में करते हैं घी का सेवन, खाने से पहले जांच लें शुद्धता, 3 तरीकों से लगाएं असली-नकली का पता

गर्म पानी की मदद लें

गर्म पानी का इस्तेमाल करके आप असली और नकली सेंधा नमक का पता लगा सकते हैं. ऐसे में 1 कप पानी को पैन में गर्म कर लें. अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस एड करें. इसके बाद पानी में सेंधा नमक डालकर कुछ देर तक उबलने दें. इससे असली सेंधा नमक पानी में तुरंत घुल जाता है. वहीं नकली सेंधा नमक रंग छोड़ने के साथ-साथ पिघलने में भी समय लेता है.

ये भी पढ़ें: शिलाजीत खाते हैं तो ध्यान रखें ये बातें, 3 तरीकों से करें मिलावट का पता, तुरंत होगी असली और नकली की पहचान

कॉटन से करें पहचान

कॉटन की मदद से भी आप असली और नकली सेंधा नमक की पहचान कर सकते हैं. इसके लिए कटोरी में नींबू का रस निकाल लें. अब कॉटन को नींबू के रस में अच्छी तरह से डिप करें.

फिर इस पर थोड़ा का सेंधा नमक छिड़क कर कुछ समय के लिए छोड़ दें. 10 मिनट बाद नकली सेंधा नमक का रंग छूटने लगेगा और ये देर से पिघलेगा. वहीं सेंधा नमक असली होने पर ये रंग नहीं छोड़ेगा और तुरंत पिघलने लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks