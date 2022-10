दिवाली पर ऐसे करें पालतू जानवरों की देखभाल, पेट्स को सुरक्षित रखने के लिए ये सेफ्टी टिप्स आएंगे काम

हाइलाइट्स दिवाली की सजावट करते समय लाइट्स को थोड़ा ऊंचाई पर लगाएं. दिवाली पर दीयों और मोमबत्तियों को पेट्स की पहुंच से दूर रखें.

Tips to keep pets safe on Diwali: कुछ लोग पेट्स रखने के बेहद शौकीन होते हैं. बेशक पालतू जानवरों से घर के सदस्यों को काफी लगाव भी होता है मगर दिवाली के त्योहार से पेट्स को दूर रखना ही बेहतर रहता है. आपके घर में भी पालतू जानवर हैं तो दिवाली पर कुछ आसान तरीकों की मदद से आप उसका खास ख्याल रख सकते हैं.

दरअसल, दिवाली के दिन लाइटिंग, दीये और पटाखों का शोर काफी कॉमन होता है मगर इससे घर के पालतू जानवर डिस्टर्ब होने लगते हैं. वहीं, दिवाली पर पेट्स को आग और चिंगारी से दूर रखना भी काफी मुश्किल टास्क होता है. ऐसे में दिवाली के दौरान कुछ पेट्स केयर टिप्स ट्राई करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जिसकी मदद से आप पालतू जानवरों को दिवाली पर पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं.

लाइट्स से रखें दूर

दिवाली पर लोग अक्सर लाइट्स को झालर की तरह लगाना पसंद करते हैं मगर ऐसे में पेट्स लाइट्स को पकड़ कर खींचने लग जाते हैं और उन्हें करंट लगने का भी खतरा रहता है. दिवाली की सजावट करते समय लाइट्स को थोड़ा ऊंचाई पर लगाएं, जिससे घर के पालतू जानवर लाइट तक नहीं पहुंच सकेंगे.

मोमबत्ती और दीयों से रखें सुरक्षित

कई बार पेट्स दिवाली पर लगी कैंडल्स और दीयों को भी गिरा देते हैं, जिससे न सिर्फ घर में आग लगने का डर रहता है, बल्कि गर्म तेल से पेट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में दिवाली के दिन दीयों और मोमबत्तियों को पेट्स की पहुंच से दूर रखना ही बेहतर रहता है.

पटाखों से बचाएं

दिवाली की रात में पटाखों की आवाज सुनकर पेट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं. ऐसे में दिवाली पर जानवरों को घर के अंदर रखें और घर के खिड़की-दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दें.

वॉक टाइमिंग पर दें ध्यान

दिवाली के दिन पालतू जानवरों को देर रात वॉक पर ले जाने से बचें. इससे पटाखों की आवाज सुनकर उन्हें एंग्जायटी हो सकती है. रात होने से पहले वॉक कराकर घर में बांध दें, जिससे आपका पालतू जानवर घर में सेफ और सुरक्षित रहेगा.

मेडिसिन खरीद कर रखें

दिवाली पर पटाखों की अवाज और लाइट्स की चकाचौंध देखकर पेट्स को एंग्जायटी होने की संभावना रहती है. ऐसे में दिवाली से पहले ही वेटनेरी डॉक्टर की सलाह से जलने और एंग्जायटी की दवाई खरीद कर रख लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

