बरसात में मसालों के खराब होने का डर है तो स्टोर करने के ये टिप्स आएंगे काम

How To Store Spice In Monsoon: बरसात आते ही वातावरण में नमी बढ़ जाती है और तेजी से बैक्‍टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. यही वजह है कि इस मौसम में ताजा खाना खाने की सलाह दी जाती है और खाने की चीजों को अधिक सावधानी से स्‍टोर किया जाता है. ऐसे में किचन में मौजूद मसालों को किस तरह रखा जाए ये कई लोगों के लिए पहेली बनी रहती है. दरअसल, अगर आप मसालों को खुला रख रहे हैं तो इनमें कुछ ही दिनों में सीलन आ सकती है और इनका स्‍वाद खराब हो सकता है. यही नहीं, खराब मसाले पेट में जाकर आपकी तबीयत तक खराब कर सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि आप बरसात के मौसम में मसालों को किस तरह स्‍टोर करें कि इनमें सीलन ना हो और ये खराब होने से बचे रहें.

बरसात में मसालों को सही तरीके से स्टोर करने का तरीका

छोटे डिब्बे का चुनाव

डेली इस्‍तेमाल होने वाले मसालों को आप छोटे या मध्‍यम आकार के डिब्‍बों में रखें. ऐसा करने से ये जल्‍दी खत्‍म होंगे और आप उन्‍हें नए मसालों से रीफिल करते रहेंगे. अगर आप बड़े डिब्‍बे में इन्‍हें रख रहे हैं तो सभी मसाले एक साथ नमी के संपर्क में आएंगे और बार-बार खोलने बंद करने से इनमें बैक्‍टीरिया पनपने लगेंगे.

कांच के जार का इस्‍तेमाल

अगर आप नमक, चीनी या अन्‍य मसालों को कांच के जार से रखेंगे तो एयर टाइट होने की वजह से ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और इनमें नमी नहीं घुसेगी. इस तरह ये खराब भी नहीं होंगे.

लौंग को रखें साथ

आप नमक या चीनी के डिब्बों में लौंग की कुछ कलियां रख सकते हैं. इनके इस्‍तेमाल से मसालों में नमी नहीं आती. आप चाहें तो इन्‍हें कपड़े की पोटली में बांधकर रख दें. दरअसल लौंग नमी सोख लेता है और नमी को दूर रखता है.

चावल का इस्‍तेमाल

अगर आप चावल की छोटी सी पोटली नमक में डालकर रखें तो ये सारी नमी सोख लेता है और नमक सीलन से बचा सकते हैं.

धूप दिखाएं

बारिश के मौसम में मसालों को बीच-बीच में धूप में जरूर रखें. धूप से डिब्बों की नमी चली जाएगी. धूप दिखाने के बाद इन्‍हें एयरटाइट डिब्‍बों में डालकर रख दें.

करें ड्राई रोस्ट

अगर मसालों को स्टोर करने से पहले आप इन्‍हें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें तो ये अधिक दिनों तक खराब नहीं होंगे. ऐसा करने से मसालों की खुशबू और टेस्‍ट दोनों बढ़ जाएगा.

ड्राई जगह पर रखें

मसालों को हमेशा ड्राई जगह पर ही स्‍टोर करें. इन्‍हें गैस के पास न रखें और जरूरत पड़े तो इन्‍हें फ्रिज में स्‍टोर करें. इससे वह लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे.

