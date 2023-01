सिल्क की साड़ी को ऐसे करें घर पर वॉश, 5 आसान तरीकों की लें मदद, शाइन के साथ कलर भी रहेगा बरकरार

हाइलाइट्स सफेद सिरके की मदद से आप सिल्क की साड़ी में लगे दाग-धब्बों को आसानी से मिटा सकते हैं. माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके आप सिल्क की साड़ी की चमक बरकरार रख सकते हैं.

How to Wash Silk Saree at Home: सिल्क की साड़ी पहनना ज्यादातर महिलाओं के फैशन ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है. खासकर किसी स्पेशल ओकेजन पर बेस्ट ट्रेडिशनल लुक कैरी करने के लिए महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनना पसंद करती हैं. हालांकि सिल्क की साड़ी (Silk saree) जल्दी गंदी भी हो जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ ईजी ट्रिक्स की मदद से सिल्क की साड़ी को घर पर आसानी से वॉश कर सकती हैं.

सिल्क की साड़ी को घर पर साफ करना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल टास्क साबित होता है. वहीं सिल्क की साड़ी साफ करते समय लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं. जिससे न सिर्फ साड़ी की चमक चली जाती है बल्कि कलर भी फेड होने लगता है. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं सिल्क की साड़ी के कुछ क्लीनिंग टिप्स, जिसे ट्राई करके आप साड़ी को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं.

ध्यान से पढ़ें लेबल

सिल्क की साड़ी को धोने से पहले साड़ी पर लगा लेबल जरूर पढ़ लें. इस लेबल में साड़ी के वॉशिंग टिप्स लिखे रहते हैं. वहीं डिटर्जेंट से बार-बार धोने पर सिल्क की साड़ी जल्दी खराब होती है. इसलिए सिल्क की साड़ी को 4-5 बार पहनने के बाद ही धोएं. इससे साड़ी लम्बे समय तक नए जैसी बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: वूलन जैकेट पर लगे जिद्दी दागों को करें रिमूव, इन आसान तरीकों से लाएं नई चमक

ठंडे पानी का करें इस्तेमाल

सिल्क की साड़ी को क्लीन करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भूलकर भी न करें. इससे साड़ी की चमक और कलर दोनों फेड हो सकते हैं. ऐसे में सिल्क की साड़ी को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बेस्ट रहता है. इसलिए साड़ी को धोने के 2 घंटे पहले ठंडे पानी में भिगो कर रख दें.

सिरके से करें साफ

ठंडे पानी में 2 घंटे तक भिगोने के बाद 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच सफेद सिरका मिक्स कर दें. अब सिल्क की साड़ी को इस पानी में भिगोएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे साड़ी में लगे दाग-धब्बे आसानी से छूट जाएंगे.

ये भी पढ़ें: महंगे कपड़ों को धोते समय इन बातों का रखें खास ख्याल, नहीं फेड होगा कलर

माइल्ड डिटर्जेंट से करें वॉश

कैमिकल बेस्ड डिटर्जेंट से धोने पर सिल्की की साड़ी का कलर फेड हो सकता है. इसलिए सिल्क की साड़ी को धोने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. इससे साड़ी की चमक और कलर दोनों बरकरार रहेंगे.

सिल्क की साड़ी को सुखाने के टिप्स

सिल्क की साड़ी को धोने के बाद अच्छी तरह से रिंस कर लें. अब साड़ी को छांव में सूखने के लिए डाल दें. ध्यान रहे कि सिल्क की साड़ी को धूप में बिल्कुल न सुखाएं. इससे साड़ी की चमक फीकी पड़ने और कलर फेड होने का खतरा रहता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks