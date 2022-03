सफेद कपड़ों की ऐसे करें देखभाल, फीकी नहीं पड़ेगी चमक

Tips and Tricks: सफेद कपड़ें (White Clothes) पहनने से इंसान का व्यक्तित्व अलग से निखर कर आता है. ये ना सिर्फ आपके बेस्ट ऑफिस वियर (Office Wear) में शाामिल होते हैं बल्कि किसी पार्टी में भी आपको आकर्षक लुक (Atractive Look) देते हैं. शौक-शौक में हम सफेद कपड़े खरीद कर ले तो आते हैं लेकिन उन सफेद कपड़ों की देखभाल करना थोड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है. सफेद कपड़ों का रख-रखाव थोड़ा ज्यादा संभलकर करना पड़ता है. साथ ही इसे अन्य कलर (Other Colours) के कपड़ों से भी अलग रखना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे हम सफेद कपड़ों की जितनी भी देखभाल कर लें उनमें थोड़ा पीलापन आ ही जाता है, लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे है जिनसे आपके सफेद कपड़े हमेशा सफेद और नए जैसे ही रहेंगे. तो चलिए जानते है.

– सफेद कपड़ों का पीलापन समय के साथ दिखाई देता है. सफेद कपड़ों का लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के ऑयल और पसीने की वजह से सफेद कपड़ा धीरे-धीरे पीला या ग्रे हो जाता है. इसलिए सफेद कपड़े को एक या दो बार पहनने के बाद ही अच्छे से धो लें और हो सके तो सफेद कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा न करें.

यह भी पढ़ें – इन तरीकों से कम करें भाई-बहन में होने वाले झगड़े

– कई बार कैचअप या कॉफी जैसी चीज़ों के दाग सफेद कपड़े पर रह जाते हैं जिससे यह दोबारा पहनने लायक नहीं बचते. सफेद कपड़ों से इस प्रकार के दाग निकालने के लिए आप फेब्रिक वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. फेब्रिक वाइटनर को एक जग में लेकर कपड़े के दाग वाला हिस्सा उसमें डुबोकर 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. उसके बाद इसे किसी अच्छे डिटर्जेंट में ठीक तरीके से धो लें. ऐसा करने से आपका कपड़ा फिर से नए जैसा चमकने लगेगा.

– कुछ लोगों सोचते हैं कि कपड़े को अच्छे से धोने के लिए ज्यादा डिटर्जेंट की जरूरत होती है और वे जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके कपड़ों की उम्र कम हो जाती है और डिटर्जेंट भी कपड़ों से ठीक प्रकार से नहीं छूटता, जिससे इनमें और ज्यादा धूल चिपकने लगती है. इसलिए कभी भी कपड़े धोते समय जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट का उपयोग ना करें.

यह भी पढ़ें – अगर आप भी दुबली हैं तो ये टिप्स देंगे आपको स्टाइलिश लुक

-सफ़ेद कपड़े को ही नहीं बाकी के सभी कपड़ों को भी हमेशा सूरज की रोशनी में ही सुखाना चाहिए. असल में सूरज की प्राकृतिक रोशनी में ब्लीचिंग इफ़ेक्ट होता है. धूप में कपड़े सुखाने से न सिर्फ कपड़े ठीक प्रकार से सूख जाते हैं साथ ही धूप सफेद कपड़ों को सफेद रखने में सहायक भी होती है.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks