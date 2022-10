त्योहारों में घर के बाकी लोगों को घर के कामों में शामिल करने के लिए आजमाएं ये 4 तरीके

हाइलाइट्स महिलाएं त्योहारों पर अकेले काम करके परेशान होने के बजाय दूसरों से मदद ले सकती हैं. प्यार से सभी को उनकी सहूलियत के हिसाब से दे सकती हैं काम. धमकी या गुस्सा दिखाकर किसी से काम करवाने की कोशिश ना करें.

Tips for Women to take help in Household Chores : भारत कई धर्मों, संस्कृतियों से जुड़े हजारों त्योहारों वाला देश है. जहां लगभग हर दिन किसी ना किसी धर्म और स्थान पर त्योहार मनाए जाते हैं. सभी त्योहार अपने साथ ढेर सारी नई उमंगे और खुशियां लेकर आते हैं. त्योहार पर हम सभी ढेर सारा खाना और अच्छे-अच्छे पकवान खाते हैं और अपने सगे संबंधियों दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं. त्योहार छोटे और बड़े सभी लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन त्योहार महिलाओं के लिए खुशियों के साथ ढेरों काम और घंटो की थकान भी लेकर आते हैं. जी हां, अगर आप एक महिला हैं तो आप इस बात को जरूर मानेंगी कि त्योहार चाहे जो भी हो उसमें काम सामान्य दिनों के मुकाबले 2 से 4 गुना बढ़ जाता है.

त्योहारों के सारे कामों को एक साथ अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल टास्क होता है.अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अचूक तरीके जिनसे आप घर के बाकी लोगों को कामों में शामिल कर सकती है. आइए जानते हैं,

त्योहारों पर घर के बाकी लोगों को कामों में ऐसे शामिल करें महिलाएं

घर पर मौजूद लोगों से मदद मांगने में ना झिझके

अधिकतर महिलाएं घर के कामों में दूसरे लोगों की मदद मांगने से कतराती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर त्योहारों में काम बढ़ गया है. तो आप घर के बाकी लोगों से मदद मांग सकती हैं.

अपने परिवार को एक साथ बैठाकर काम बांटे

त्योहारों पर आप अपने पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर सभी काम बता सकती हैं और सभी को उनकी सहूलियत के हिसाब से काम दे सकती हैं. आप घर के कामों में छोटे बच्चों को भी शामिल कर सकती हैं, घर में अच्छा और यादगार माहौल बनता है.

सबकी तारीफ कर काम निकलवाए –

जी हां, आप किसी भी व्यक्ति से उनकी तारीफ करके आसानी से काम निकलवा सकती हैं. घर परिवार में कोई व्यक्ति काम को देखकर टालमटोल करता है, उसे प्यार से तारीफ करके अपना काम निकलवा सकती हैं.

उन्हें बताएं कि आपके पास कितना काम है –

अगर आप त्योहारों पर घर के कामों में अपने परिवार वालों की मदद चाहती हैं, तो आप उन्हें अपने दिन भर के काम गिना सकती हैं. आपके काम देखकर वे खुद आपकी मदद करना चाहेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की भी जरूरत नही पड़ेगी.

