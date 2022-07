सब कुछ होने के बाद भी नहीं रहते खुश? लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव

How To Be Happier: अगर हम मानसिक रूप से खुश रहते हैं तो इससे हमारी सेहत और लंबी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन इस खुशी को प्राप्त करने के लिए ही काफी कुछ करना पड़ता है. बहुत से लोगों के पास सारे संसाधन होते हैं और किसी चीज की कमी नहीं होती है लेकिन फिर भी वह खुश नहीं रहते. व्यक्ति को खुश रहने के लिए अपने व्यवहार और अपने जीवन में कुछ बदलाव करने जरूरत होती है और ऐसा हर कोई कर सकता है.

इन बदलावों के कारण ही जीवन में छोटी-छोटी खुशियां मिल सकती हैं और उन्हीं से हमेशा खुश रहने में भी मदद मिल सकती है. तो आइए जानते हैं वह कौन से बदलाव हैं जिनसे जीवन में खुश रहने में मदद मिल सकती है.

खुश रहने के लिए टिप्स

–एनएचएसडॉटयूके के अनुसार जो लोग स्ट्रेस से परेशान रहते हैं उन्हें स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करनी चाहिए. यह लेवल अपने आप से ही कम नहीं होता बल्कि इसके लिए प्रयास करना होगा. इसके लिए योग और मेडिटेशन आदि ट्राई कर सकते हैं.

-जीवन में थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना भी जरूरी है. अगर आप हर समय काम से संबंधी चीजें ही करते हैं तो खुद को थोड़ा ब्रेक दें और वह चीजें करें जिनसे आपका मन लगा रह सके. जिन चीजों को आप एंजॉय करते हैं वह करें.

-अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं. इसे बढ़ाने के लिए वह चीजें बार-बार करें जो आपसे नहीं होती हैं.

-अगर ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो इसे न करें. साथ ही धूम्रपान करना भी बंद कर दें.

-संतुलित डाइट का ही रोजाना सेवन करें ताकि खुद को स्वस्थ और फिट देख कर आत्मविश्वास बढ़ सके.

-रोजाना थोड़ी देर तक एक्सरसाइज जरूर करें. अगर कार्डियो और हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं हो पाता है तो स्पोर्ट्स में ध्यान लगा लें. वह खेल खेलें जिसमें आपकी रुचि हो. ज़ूंबा-डांस आदि जैसी गतिविधि भी ट्राई करें.

