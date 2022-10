एवोकाडो पका हुआ है या नहीं? इसे जानने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

हाइलाइट्स एवोकाडो में गहरे रंग के धब्बे दबने या ज्यादा पकने की वजह से हो जाते हैं जब भी एवोकाडो खरीदें तो एक से रंग और एक से टेक्सचर को ध्यान में रखें

If an avocado is ripe–-एवोकाडो को लोग कई तरह से खाना पसंद करते हैं. खाने में इस्तेमाल करने वाला एवोकाडो ठीक ढंग से पका हुआ होना चाहिए. इसकी पहचान करने में खास टिप्स की मदद ली जा सकती है.एवोकाडो खाना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. हालांकि एवोकाडो खाने से कई तरह की बिमारियों से बचा जा सकता है. मार्केट में एवोकाडो बड़ी की आसानी से मिल जाएगा. लेकिन एवोकाडो खरीदने से पहले कई तरह की बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. एवोकाडो खरीदते वक्त या अगर पहले से ही खरीदकर रख लिया है, और ये समझना मुश्किल हो रहा है कि वो खाने लायक है भी या नहीं. मतलब वो पका हुआ है या नहीं, इस बात से परेशान होने की अब जरूरत नहीं है. दरअसल एवोकाडो पका हुआ है या नहीं, इस बात का पता आसान सी टिप्स की मदद से लगाया जा सकता है. वो टिप्स क्या हैं, चलिए ये जान लेते हैं.

पहला अपीयरेंस करें चेक

विकिहाऊ के मुताबिक एवोकाडो की वैरायटी अकसर एक जैसी नहीं होती. उनके कलर से लेकर उनके आकार तक में बड़ा फर्क होता है. पका हुआ एवोकाडो का अपीयरेंस इससे काफी अलग हो सकता है. अगर एवोकाडो पका हुआ है तो उसकी कठोरता हर किस्म में लगभग एक जैसी ही होती है.

दूसरा साइज़ और शेप पर दें ध्यान

एवोकाडो का पका होने से पहले उसका मेच्योर होना बेहद जरूरी है. क्योंकि मेच्योर एवोकाडो का साइज़ और शेप एक खास तरह का होता है. अगर एवोकाडो बेकन है तो उसका साइज मीडियम और शेप ओवल होगा. वहीं अगर एवोकाडो फुएर्ट है तो वो मेच्योर होने पर उसका साइज़ मीडियम और शेप में पियर शेप में होते हैं. बात अगर ग्वेन एवोकाडो की हो तो इनका साइज़ मीडियम से लार्ज और शेप ओवेल में होता है. इस तरह हर एवोकाडो के मेच्योर होने पर उनका आकार और शेप एक दूसरे से काफी अलग हो जाता है.

तीसरा रंग पर दें ध्यान

एवोकाडो की कई ऐसी किस्में होती हैं, जो जिनकी बाहरी परत पकने के बाद डार्क नजर आने लगती है. लेकिन हर किस्म में अलग- अलग फर्क हो सकता है.

चौथा धब्बों को करें इन्ग्नोर

एवोकाडो में गहरे रंग के धब्बे दबने या ज्यादा पकने की वजह से हो जाते हैं. जब भी एवोकाडो खरीदें तो एक से रंग और एक से टेक्सचर को ध्यान में रखें. अगर एवोकाडो कहीं से भी डैमेज हैं तो हो सकता है कि, उसकी क्वालिटी में भी फर्क हो.

एवोकाडो पका है या नहीं, ये चार ऐसी टिप्स हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर एवोकाडो खरीदा जाएगा तो कभी नुकसान नहीं होगा.

