Tips To Make Your Old Cooler New: गर्मी और उमस से बचने के लिए लोग एसी और कूलर का इन दिनों भी भरपूर इस्‍तेमाल कर रहे हैं. जिन लोगों का बजट एसी खरीदने का नहीं है, वे कूलर से ही काम चला रहे हैं. ऐसे में जिनके पास पहले से पुराना कूलर पड़ा है, वे इसे कबाड़ में बेचकर नया खरीदने की सोचने लगते हैं या उसी से जैसे-तैसे काम चला रहे हैं. अगर आप अपने पुराने कूलर की मरम्‍मत करना चाहते हैं और नया जैसा बनाना चाहते हैं तो आप घर पर खुद से भी इसे नया जैसा बना सकते हैं. इससे न केवल कूलर नया लगेगा, बल्कि इससे ठंडी हवा भी आने लगेगी. जानते हैं आप आसान तरीके से अपने पुराने कूलर को नया जैसा किस तरह बना सकते हैं.

पुराने कूलर को इस तरह बनाएं नया जैसा

कूलर के घास को बदलें

कूलर में खस की घास लगी होती है जो रूम को ठंडा करने का काम करता है. अगर आप इन्‍हें समय समय पर बदलते रहें तो इससे कूलर फिर से ठंडी हवा देने लगता है. दरअसल, इस पर जमी धूल-मिट्टी हवा को ब्‍लॉक करती है और हवा से बदबू भी आने लगती है. ऐसे में इन्‍हें बदलकर आप कूलर की हवा को ठंडा कर सकते हैं.

पेंट करें

पुराना कूलर चमकाने के लिए आप इन्‍हे सरेस पेपर से रगड़कर साफ कर लें और फिर इन पर पेंट कर दें. इससे इन पर जंग नहीं रहेगा और ये मजबूत बने रहेंगे.

पेंखे की सर्विसिंग

समय समय पर कूलर के पंखें की सर्विसिंग भी ज़रूरी होती है. अगर आप लम्बे समय से पुराने कूलर का इस्तेमाल नहीं किया है तो बेहतर होगा कि आप पंखे की जांच ज़रूर करवाएं. ज़रूरत के हिसाब से इसकी सर्विसिंग भी कराएं.

वॉटर पंप की सर्विसिंग

कूलर का वॉटर पंप बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है. इसकी वजह से पानी अच्‍छी तरह नहीं चढ़ता, जिससे कूलर से यहां-वहां पानी लीक होने लगता है. इसके अलावा, कूलर की हवा भी ठंडी नहीं हो पाती. ऐसे में आप एमसील की मदद से लीकेज को रोक सकते हैं.

वेंटिलेशन वाली जगह में रखें

कूलर को हमेशा ऐसे कमरे में रखें जहां सही वेंटिलेशन हो. ऐसा ना होने पर उससे ठंडी हवा नहीं निकलेगी और कमरे में उमस हो जाएगा. कूलर को खिड़की के बाहर रखते वक्‍त इस बात का ध्‍यान रखें कि यह धूप में ना हो.

