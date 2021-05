सैनिटाइजर और हैंड वॉश से हाथ हो रहे हैं बेजान, तो स्किन को ऐसे बनाएं सॉफ्ट

मक्खन और बादाम का तेल

नारियल तेल और विटामिन ई

कोरोना से बचने के लिए (To escape from corona) जितना जरूरी घर में रहना है. उतना ही जरूरी है समय-समय पर अपने हाथों को धोते रहना (Wash your hands) और न धो पाने की स्थिति में, सैनेिटाइज़ करते रहना. विश्व स्वास्थ संगठन हो या सरकारी और गैर-सरकारी डॉक्टर्स, सभी ऐसा करने की सलाह कोरोना के शुरुआती दौर से देते आ रहे हैं. जिनको ज्यादातर लोग फॉलो भी कर रहे हैं. लेकिन हाथों पर हैंड वॉश, साबुन और सैनिटाइजर के लगातार इस्तेमाल से हाथों की स्किन रूखी और बेजान होने लगी है (Skin of hands becoming dry and lifeless) साथ ही हाथों पर झुर्रियां भी दिखने लगी हैं जो हाथों की खूबसूरती को धूमिल कर ही रही हैं. ऐसे में हाथों की रूखी और बेजान हो चुकी स्किन को सॉफ्ट और रिंकल फ्री बनाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.हाथों की स्किन का रूखापन दूर करने और स्किन को कोमल बनाने के लिए आप नींबू, चीनी और शहद का स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच शहद में एक चम्मच चीनी मिला लें. साथ ही इसमें आधा नींबू का रस भी मिलाएं और इस मिक्सचर से हाथों पर स्क्रब करें. दस मिनट बाद पानी से हाथ धोकर सुखा लें और मॉइस्चराइजर लगा लें. ऐसा सप्ताह में दो-तीन बार कर सकते हैं. इससे हाथों को नमी और सॉफ्टनेस तो मिलेगी ही, डेड स्किन भी निकल जाएगी और कालापन भी दूर होगा.हाथों की रूखी और बेजान त्वचा को कोमल बनाने के लिए और रिंकल्स को दूर करने के लिए आप मक्खन और बादाम की मदद ले सकते हैं. इसके लिए दो बड़े चम्मच मक्खन में एक चम्मच बादाम का तेल मिला लें. दोनों को साथ में अच्छी तरह से फेंट लें. इस पेस्ट को दिन में दो-तीन बार खासकर सोने से पहले अपने हाथों पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें.हाथों की स्किन को सॉफ्ट और रिंकल फ्री बनाने के लिए दो चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच चावल का आटा मिला लें. इसको गाढ़े पेस्ट की तरह से दोनों हाथों पर अप्लाई करके कुछ देर तक स्क्रब करें. फिर ठंडे पानी से हाथ धो कर सुखा लें और कोई तेल या मलाई लगा लें. ऐसा हफ्ते में दो-तीन बार करें. आप चाहें तो चावल के आटे की जगह ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.हाथों की स्किन को सॉफ्ट बनाने और इन्हें नमी देने के लिए, दो चम्मच नारियल के तेल में, विटामिन ई के दो कैप्सूल से ऑयल निकालकर मिला लें. इस मिक्सचर से अपने हाथों की मसाज दिन में तीन चार बार करें. साथ ही उंगलियों के बीच में और नाखूनों पर भी इसकी मसाज करना ना भूलें. ये प्रक्रिया अगर हाथ धोने के बाद हर बार करेंगे तो और भी बेहतर होगा.