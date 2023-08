हाइलाइट्स अधिक गर्म तवे पर रोटियों को सेंकने से बचें. अधिक पलटने से भी रोटियां सूखी बन जाती हैं.

How To Make Roti Soft And Fluffy: घर पर गर्मागर्म रोटियों का मजा ही कुछ और होता है. अगर आप अच्‍छी तरह से रोटियां बनाना जानते हैं तो आपकी रोटियां घंटों बाद भी मुलायम और स्‍वादिष्‍ट बनी रहेंगी. लेकिन कई घरों में रोटियां कुछ ही घंटे में पापड़ जैसी कुरकुरी होने लगती हैं या तवे पर अच्‍छी तरह फूलती भी नहीं. यही नहीं, कई बार तो गर्मागर्म रोटियां मुलायम तो दिखती हैं लेकिन जब ये प्‍लेट में आती हैं तो हवा लगते ही ये रबर जैसी हो जाती हैं. ऐसे में तमाम उपायों के बाद भी समस्‍या दूर नहीं होती. आपकी इसी समस्‍या को दूर करने के लिए आज हम बताते हैं कि आखिर रोटियां कड़ी क्‍यों हो जाती हैं. अगर आप इसकी वजहों को जान जाएं तो अपने आप ही आपकी भी रोटियां घंटों मुलायम रहेंगी.

इन वजहों से रोटियां हो जाती हैं रूखी और कड़ी

–अगर आप रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथकर 15 मिनट के लिए रेस्‍ट करने के लिए नहीं छोड़ती हैं तो इससे आटे में मौजूद ग्‍लूटेन अच्‍छी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता और रोटियां कड़ी बनने लगती हैं.

-अगर रोटियां सेंकते वक्‍त आप इन्‍हें 4-5 बार तवे पर पलटते हैं तो इससे आटा अपने अंदर की नमी को खो देता है जिससे रोटियां ठंड़ी होने पर कड़ी हो जाती हैं.

-अगर आप जरूरत से अधिक गर्म तवे पर रोटियां सेंकते हैं तो इससे भी रोटियां अच्‍छी तरह नहीं सिकतीं हैं और कुछ ही देर में सूखी सी हो जाती हैं.

-रोटियों के लिए जब भी आटा चुनें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इसके लिए होल वीट फ्लार यानी गेहूं का आटा ही लें. अगर आप इसमें मैदा मिला देंगे तो ये रबर जैसी चिम्‍मड और स्‍ट्रेची हो जाएगी.

-अगर आप रोटियों को सेंकते वक्‍त तवे पर 15 सेंकेंड से अधिक देर तक एक साइड पर रखते हैं तो इससे ये सूखी रूखी बनेगी. इसलिए जब भी इसे सेकें तो तवे पर रोटी को 15 सेंकेंड एक साइड और 30 सेंकेंड से अधिक देर तक दूसरे साइड रखकर सेकें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

