दरवाजे की कुंडी और सिंक में लगी जंग से हैं परेशान? हटाने के लिए अपनाइए ये आसान तरीके

How To Remove Rust from Door Latch And Sink: अक्‍सर देखा होगा कि घर के दरवाजे, ताले, कुंडी और सिंक में पीले या ब्राउन कलर के निशान बन जाते हैं. ये निशान जंग के होते हैं, जो ज्‍यादातर लोहे पर पानी पड़ जाने की वजह से होते हैं. लोहे पर ऑक्‍सीजन और नमी के टकराने से जंग लगती है. जंग को जितनी जल्‍दी रिमूव कर दिया जाए, उतना अच्‍छा होता है, क्‍योंकि जंग लोहे को कमजोर कर देती है. इस वजह से लोहा टूट जाता है. यदि जंग हटाने के लिए महंगे रिमूवर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसे हटाने के लिए घरेलू चीजों का प्रयोग किया जा सकता है. इसमें सिरका, नींबू का रस और आलू के रस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. जानते हैं जंग को हटाने के लिए कौन से आसान तरीके अपनाएं जा सकते हैं.

सिरके से करें रिमूव

जंग लगी वस्‍तु पर सिरका बेहतरीन काम करता है. दस्‍प्रूस डॉट कॉम के अनुसार, सफेद सिरके को यदि जंग पर लगाया जाए तो जंग आसानी से रिमूव हो सकती है. यदि वस्‍तु बड़ी या इलेक्ट्रिकल है तो उस पर सिरके का छिड़काव किया जा सकता है. इसके अलावा जंग पर सिरके से भरा कपड़ा रख सकते हैं.

लेमन जूस पेस्‍ट

एक कटोरी में दो भाग बोरेक्‍स या बेकिंग सोडा और एक भाग नींबू का रस मिलाकर पेस्‍ट बना लें. पेस्‍ट को ज्‍यादा पतला नहीं होना चाहिए. पेस्‍ट को एक स्‍पंज की सहायता से जंग पर लगाएं. इस पेस्‍ट को लगभग 30 मिनट के लिए लगा रहने दें. पेस्‍ट यदि सूखने लगे तो थोड़ा पानी का छिड़काव करें. 30 मिनट बाद एक ब्रश की सहायता से उसे रगड़कर साफ करें. ऐसा करने से आसानी से जंग निकल जाएगी.

बेकिंग सोडा और आलू

आलू में ऑक्‍सालिक एसिड होता है जो जंग को हटाने में मदद कर सकता है. एक आलू के टुकड़े में नमक या बेकिंग सोडा लगाएं और उसे जंग वाले हिस्‍से पर रगड़े. रगड़ने पर आसानी से जंग निकल जाएगी. यदि जंग न निकले तो उसपर आलू का रस लगा रहने और एक घंटे बाद पानी से साफ कर दें.

