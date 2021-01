आम तौर पर शादी की शॉपिंग (Wedding Shopping) और मेकअप (Make Up) की तैयारियों में दुल्‍हन (Bridal) अपने गेटअप (Gate Up) और आउटफिट (Out fit) को लेकर बहुत ही केयरफुल (Careful) रहती है, लेकिन शादी के दिन (Wedding Day) कई बार अपने फुटवेयर (Footwear) को लेकर उसका कोई प्‍लान नहीं होता. उसे यह लगता है कि शानदार लहंगे और ज्‍वेलरी के सामने फुटवेयर पर किसकी नजर जाती है. लेकिन फुटवेयर आपकी पूरे पर्सनैलिटी (Personality) को प्रभावित करता है. अगर फुटवेयर कंफर्टेबल (Comfortable) हुए तो लुक (Look) में चार चांद लग जाएगा, लेकिन अगर फुटवेयर चुभने वाले या अनकंफर्टेबल हुए तो आपकी चाल बिगड़ सकती है. इसलिए होने वाली दुल्हन को अपने फुटवेयर को हल्के में नहीं लेना चाहिए. हम आपको यहां बता रहे हैं फुटवेयर टाइप्स के बारे में, जो हर दुल्हन के लिए बड़े काम की साबित हो सकती है.अपने खास दिन के लिए ज्यादातर दुल्हनें अपने लहंगे को हाई हील्स (High Heels) के साथ कैरी करती हैं. दरअसल इन दिनों लहंगे लंबे बनवाए जाते हैं. ऐसे में हाई हील्‍स पहनने से लहंगे जमीन से सटते नहीं और दुल्‍हन का फेयरी लुक आता है.कई दुल्हनें हाई हील्‍स में कंफर्टेबल नहीं होतीं लेकिन उन्‍हें हाइट भी चाहिए होती है. ऐसे में पेंसिल हील्स की जगह वे प्लेटफॉर्म हील्स (Platform Heels) पहन सकतींं हैं. प्लेटफॉर्म हील्स में हील्‍स से टो तक हील लगी होती है जिससे बार-बार डिसबैलेंस होने का झंझट नहीं होता. इस तरह की हील्स के साथ दुल्‍हन पूरी तरह कंफर्टेबल रहती हैं.वेजिज़ में हील्स और टो-एरिया दोनों ही समान हाइट का होता है. हील्स और टो-एरिया में कोई गैप भी नहीं होता इसलिए ये भी कंफर्टेबल ऑप्शन होते हैं. इससे दुल्‍हन को हाइट के साथ-साथ कंफर्ट भी मिल जाता है. दुल्हनों में वेडिंग डे के लिए वेजिज़ काफी फेमस हैं.वेस्टर्न कल्चर में ज्यादातर ब्राइड्स अपने गाउन के साथ पम्प्स ही पहनती हैं. जिन दुल्हनों को पैरों की उंगलियां नहीं दिखानी हैं या फिर पूरे पैर ढंके हुए रखने हैं, वे लहंगे के साथ पम्प्स पहनना पसंद करती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)