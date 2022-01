ज्यादा चाय पीने की लग गई है लत? आदत छुड़ाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How to get rid of tea addiction: सुबह आंख खोलने से लेकर रात में सोने तक ज्यादातर लोगों की दिनचर्या में चाय (Tea) की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. अगर चाय न मिले तो दिन ही बेकार मान लिया जाता है. सिर दर्द (Headache) हो, तनाव हो, देर तक जागना हो या फिर मूड फ्रेश (Mood Fresh) करना हो, कई लोगों के लिए इन सबका एक ही मर्ज है- एक कप चाय.

कुछ लोगों को चाय पीने की लत होती है. वे दिनभर में कम से कम 8-10 कप चाय पी जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक चाय पीने के काफी नुकसान हैं. इससे आपको कई बीमारियां हो सकती हैं. परंतु यहां आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अधिक चाय पीने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं.

इस तरह छोड़ें चाय (Tips to get rid of tea addiction)



धीरे-धीरे कम करें चाय पीना

कोई भी चीज़ की लत एक दम से खत्म करना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए शुरुआत में धीरे-धीरे चाय की मात्रा कम करें. ऐसा करने से आपको एक हफ्ते में ही परिणाम नज़र आने लगेंगे. ध्यान रखें एकदम से चाय बंद करने से आपको सिर दर्द समेत और भी कई समस्या हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें – खाना चबाकर खाने से मोटापे और बढ़ते वजन को रोकने में मिलती है मदद- स्टडी

अच्छी और पर्याप्त नींद ले

जब अधिक चाय पीने की आदत लगी हो तो आसानी से चाय छोड़ना मुश्किल होता है. चाय की आदत लगी होने के कारण जब चाय छोड़ते हैं तब शरीर में थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप नींद पूरी करें. अक्सर देखा गया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग चाय का उपयोग जागने के लिए करते हैं. ऐसा करना सेहत के लिए बिलकुल ठीक नहीं है.

अन्य तरल पदार्थ का करें सेवन

यदि आप भी चाय छोड़ने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप चाय की जगह दूसरे अन्य हेल्दी पेय पदार्थों का सेवन करें, यह आपकी चाय पीने की आदत को कम करने में मदद कर सकता है.

यह भी पढ़ें – कहीं आप भी तो नहीं करते ओवर-पेरेंटिंग? बच्चे के मेंटल हेल्‍थ पर पड़ता है गलत असर

चाय की जगह करें हर्बल या ग्रीन टी का उपयोग

चाय में उपस्थित कैफीन चाय की लत लगाने के लिए जिम्मेदार होती है, ऐसे में अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो आप कैफिन मुक्त हर्बल टी या ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं. हर्बल टी कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई जाती है. ये आपकी चाय पीने की लत को तो दूर करेगी ही साथ ही आपको स्वास्थ्य लाभ भी देगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tea, Tips and Tricks