कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं खरीद रहे चादर? जानें बेडशीट शॉपिंग के 4 जरूरी Tips

Tips to buy perfect bedsheet: दिनभर की थकान मिटाने के लिए रात को अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है और साउंड स्लीप (Sound sleep) के लिए एक आरामदायक बेड की जरूरत पड़ती है लेकिन आपको बता दें कि सुकून भरी नींद के लिए सिर्फ शांति, मुलायम गद्दा या साफ-सुथरा बेड ही नहीं, बल्कि परफेक्ट बेडशीट (Perfect bedsheet) भी चाहिए. बाजार जा कर कोई भी बेडशीट खरीद लेना ही काफी नहीं है. अक्सर लोग चादर खरीदते समय सिर्फ कलर और प्रिंट देखते हैं लेकिन इसके साथ फैब्रिक समेत कई और चीजें भी जरूरी हैं.

अगर आपकी चादरें फटी-पुरानी हो गईं हैं या आप अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं और बेडशीट्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी टिप्स (Important tips for bedsheet shopping) जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है.

Tips to buy perfect bedsheet- बेड का साइज मापना है जरूरी

अमूमन बिस्तर कई तरह के आते हैं. किंग साइज, क्वीन साइज (Size) बेड आदि के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन बेडशीट खरीदने से पहले बेड के गद्दे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई के साथ-साथ बेड के आकार को मापना जरूरी होता है. इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि धोने के बाद बेडशीट सिकुड़ भी सकती है.

बेडशीट के फैब्रिक पर ध्यान दें

बेडशीट का फैब्रिक (Bedsheet fabric) कई तरह का होता है. साटन, कॉटन, लिनन, सिल्क आदि में चादरें बाजार में उपलब्ध होती हैं. इनमें से कई फैब्रिक्स को लंबे समय तक चलाने के लिए सिंथेटिक कपड़े को भी मिलाया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप कपड़े की पहचान करें और पता करें कि उसमें कोई मिलावट न हो. शुद्ध रेशम, साटन या कॉटन की बेडशीट्स अच्छी मानी जाती हैं. दरअसल, ऐसी चादरें आरामदायक होती हैं.

रिटर्न पॉलिसी के बारे में पूछें

अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग (Online shopping) कर रहे हैं या किसी दुकान या स्टोर से बेडशीट खरीद रहे हैं तो रिटर्न पॉलिसी (Return policy) के बारे में जरूर जान लें. आपको बता दें कि कई ब्रांड्स निर्धारित समय के अंदर सामान की वापसी की सेवा देते हैं.

थ्रेड काउंट की जांच करें

किसी भी चादर की गुणवत्ता (Quality of bedsheet) को जांचने के लिए उसका थ्रेड काउंट जानना बहुत जरूरी है. धागे की संख्या जितनी अधिक होगी, चादरें उतनी ही नरम होगी. आपको बता दें कि कम थ्रेड काउंट (Thread count) की बेडशीट पतली हो जाती है और आसानी से फट सकती है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि जिस चादर में धागे की संख्या अधिक हो, उसे ही खरीदा जाए.

