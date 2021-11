Tips To Calm Down Your Child In Few Minutes: बच्‍चे अगर गुस्‍सैल (Aggressive) हो रहे हैं तो यह समझने की जरूरत है कि उन्‍हें अभी खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना बेहतर तरीके से नहीं आता और शायद इस वजह से वे परेशान होकर अपने इमोशन (Emotion) को इस तरह व्‍यक्‍त कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि बच्‍चों (Children) पर चिल्‍लाने की बजाय उन्‍हें शांति से सुनें और उनकी समस्‍या को ठीक करने का प्रयास करें. लेकिन अगर आपका बच्‍चा चिड़चिड़ा हो गया है तो कुछ टिप्‍स (Tips) को फॉलोकर आप अपने बच्‍चे को मिनटों में शांत (Calm) कर सकते हैं.

अक्सर गुस्से में आकर माता-पिता बच्चों पर हाथ उठा देते हैं या तेज आवाज में चिल्‍लाने लगते हैं. जबकि आपका ये बर्ताव बड़े होकर आपके और बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से बच्‍चों को आप आसानी से शांत कर सकते हैं.

बच्‍चों के गुस्‍से को इस तरह करें मिनटों में शांत (Tips To Calm Down Child)

1. खुली जगह वॉक पर ले जाएं

बच्‍चे जब बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो मना करने पर अक्‍सर बच्‍चे गुस्‍सा हो जाते हैं. ऐसे में बच्चे को आराम से और बहुत अधिक प्‍यार से समझाने का प्रयास करें. इसके बदले आप उन्‍हें पार्क में ले जाएं और दिलचस्प तरीके से उसे प्रकृति के बारे में बताएं.

2.श्रोता भी बनें

कभी-कभी बच्‍चों को सिखाने की बजाए उनकी समस्‍या को सुने और समझने का प्रयास करें. याद रखें कि गुस्सा किसी को भी आ सकता है. अगर आप शांति से उन्‍हें सुनेंगे तो बच्‍चे हल्‍का महसूस करेंगे और उनका आपके प्रति भरोसा भी बढ़ेगा.

4. थोड़ी प्राइवेसी दें

अगर आपका बच्चा गुस्से में है और कहीं जाकर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दें. बार-बार जाकर उसे डिस्‍टर्ब न करें. थोड़ी देर बाद आप उस जगह पर जाकर बच्‍चे को दुलार कर समझा सकते हैं.

5. सहानुभूति दिखाएं

कई बार पैरेंन्‍ट्स हर बात पर बच्चे को कोसने लगते हैं और उसकी गलतियां निकालते रहते हैं. ऐसा करने से बच्चों के अंदर गुस्‍सा भरता जाता है और बाद में एक साथ निकलता है. ऐसे बच्‍चे जिद्दी भी हो जाते हैं. बेहतर होगा कि माता-पिता अपने बच्चे की बात सुनें और पूरी बात सुनने के बाद ही समझाएं. इससे आपके बच्चे के मन में आपके प्रति भी सहानुभूति बढे़गी और भरोसा बढ़ेगा.

6. मनपसंद खाना खिलाएं

अगर आपका बच्‍चा जिद्दी हो गया है और बहुत अधिक गुस्‍से में है तो आप उसे शांत करने के लिए उसका माइंड डाइवर्ट करें. इसके लिए आप उसे कैंडी, चॉकलेट, जूस आदि दे सकते हैं. इससे वो बेहतर महसूस करेगा और शांत होगा.

