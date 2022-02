Relationship Tips : रिश्ते में आ रही है इनसिक्योरिटी फीलिंग? ऐसे करें हैंडल

Tips To Deal With Insecurity In Relationship : रिलेशनशिप (Relationship) में इनसिक्‍योरिटी (Insecurity) फीलिंग (Feeling) आम बात है.जब हम किसी से बहुत अधिक प्यार करते हैं तो उसे लेकर इनसिक्योर होना लाजमी है. कुछ हद तक ये फीलिंग रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं और आप अपने पार्टनर का अधिक ख्‍याल रखने लगते हैं. लेकिन अगर यही इनसिक्योरिटी अधिक बढने लगे तो ये आपके रिश्‍ते और प्यार पर हावी होने लगती है, खतरे की घंटी बन सकती है. रिश्‍ते में ऐसी भावनाएं आप दोनों के बीच घुटन बढाने लगती है और एक दूसरे के साथ हमेशा असहज और दूरी महसूस करने लगते हैं.ऐसे में आप अपने पार्टनर पर तरह-तरह की बंदिशें लगाते हैं, जिससे आप दोनों का मूड हमेशा ऑफ रहने लगता है. यही नहीं, धीरे धीरे आप एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते या बातें छिपाने लगते हैं. वहीं दूसरी तरफ, आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप रिश्‍ते में इनसिक्‍योरिटी की फीलिंग को कंट्रोल करना सीखें और सही तरीके से हैंडल करना जानें.

रिश्‍ते में इनसिक्‍योरिटी की फीलिंग को इस तरह करें हैंडल

पहचानें कारण

किसी भी समस्या का समाधान हमें तभी मिलता है जब उसके सही कारण का पता होता है. कई बार पास्ट रिलेशन का बुरा अनुभव या आपके ओवर-प्रोटेक्टिव बिहेवियर का असर आपके अभी के रिलेशन पर हावी होता है. ऐसे में आपके लिए इस फीलिंग से बाहर आना जरूरी है.

फीलिंग शेयर करें

आप अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें. खुद को या अपने पार्टनर को परेशान करने से बेहतर है कि आप ओपन कम्युनिकेशन से समस्या का हल निकलें.

रिश्ते में किसी तीसरे को ना लाएं

आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी या जलन की भावना हो रही है तो ऐसे में किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में लाने की गलती ना करें. ऐसा करने से आपका रिश्ता और कमजोर हो सकता है. बेहतर होगा कि आप खुद अपने पार्टनर से बात करें और समझाएं.

पार्टनर को दें पर्सनल टाइम

आप अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें, जिससे वो ना केवल आपकी कमी को महसूस करें बल्कि उसे आप की कीमत का भी एहसास हो. ऐसा करने से आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी और जलन की भावना दूर होगी.

परिवार की लें मदद

अगर आप रिश्‍ते में उलझन महसूस कर रहे हैं तो परिवार की मदद लें. आप उन्हें अपनी परिस्थिति बताएं और मदद मांगे.

खुद को समझाएं

कई बार हम उन चीजों पर यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं. ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और परिस्थिति को समझना भी जरूरी है. जल्दबाजी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है. ओवर थिंकिंग से बचें.

