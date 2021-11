Tips To Get Rid Of Pimples Overnight : खराब लाइफस्टाइल, खानपान, बढ़ते प्रदूषण, धूल-मिट्टी की वजह से स्किन (Skin) के पोर्स ब्‍लॉक हो जाते हैं और चेहरे पर पिंपल (Pimple) आने लगते हैं. यह एक बहुत ही कॉमन समस्‍या है. इन पिंपल्स के कारण चेहरे का लुक खराब हो जाता है और इन्‍हें छिपाने के चक्‍कर में अधिक फाउंडेशन आदि का प्रयोग करने लगते हैं. इस वजह से इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में आप कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर इस समस्या से रातों रात (Overnight) छुटकारा पा सकते हैं. यहां हम आपको 3 ऐसे घरेलू उपाय (Home Remedies) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप रातभर में इन्‍हें कम कर छुटकारा पा सकते हैं.

पिंपल को रातभर में दूर करने के 3 असरदार उपाय

1.ग्रीन टी

ग्रीन टी की मदद से आप चेहरे के पफीनेस को तो दूर करते रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि इसकी मदद से आप रातों-रात पिम्पल्स से छुटकारा भी पा सकते हैं. इसके लिए आप एक कप फ्रेश फ्रीन टी बनाएं और ठंडा करें. इसमें एक कॉटन बॉल डुबोएं और इसे पिम्पल पर रखें. अब इसे रातभर रहने दें. अगले दिन आप देखेंगे कि पिम्पल के आस-पास की रेडनेस और सूजन कम हो गई है.

2.स्पॉट ट्रीटमेंट

स्पॉट ट्रीटमेंट का मतलब है पिम्पल से लड़ने वाली क्रीम या सामग्री को सीधे पिम्पल पर लगाना. इसके लिए आप पतला ट्री ऑयल या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद विच हेज़ल, थाइम और ज़िंक जैसे डिटॉक्सिफाइंग मिश्रण के साथ, यह क्लीन क्रीम, एक्ने से छुटकारा पाने और जलन को शांत करने के लिए एक स्पॉट ट्रीटमेंट के रूप में काम करती है. इसमें सैलिसिलिक एसिड, अल्कोहल, पैराबेंस और फ़ेथलेट्स नहीं होता जो त्वचा को इर्रिटेट कर सकता है. यही कारण है कि यह सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बढ़िया है.

3.एलोवेरा

एलोवेरा खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ पिंपल्स जैसी समस्या को भी दूर करता है. यह रातों-रात इस समस्या को ठीक कर देता है. यह स्किन को मॉइश्चराइज़ करता है और स्किन को ब्राइट करता है. यह हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जरूरी चीज है. पिंपल्स से आपको रातों-रात छुटकारा पाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले पिम्पल पर एलोवेरा जेल लगाएं और रातभर रहने दें. इसके लिए आप एलोवेरा जेल का प्रयोग भी कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

