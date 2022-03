Tips To Get Rid Of Stickiness From Okra : भिंडी (Okra) में म्यूसिलेज (Mucilage) नाम का एक पदार्थ होता है जो इसके पौधे में भोजन, पानी के भंडारण और बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है. लेकिन इस चिपचिपे (Stickiness) पदार्थ की वजह से भिंडी को काटने और इसकी सब्‍जी बनाने में कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. स्‍वाद में बेहतरीन इस भिंडी को हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई लोगों को लस्‍सेदार भिंडी खाना पसंद नहीं होता और वे ड्राई भिंडी की सब्‍जी ही खाना चाहते हैं. इस चिपचिपे पदार्थ की वजह से भिंडी (Ladies Finger) को काटने में खासा दिक्‍कत का सामना करना पड़ता है. चिपचिपी प्रकृति के कारण इस सब्जी का उपयोग कई रेसिपीज़ को तैयार करने में नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी ऐसी समस्‍याओं से जूझ रहे हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय (Tips) लेकर आए हैं जिसे अपनाकर आप भिंडी के चिपचिपेपन को दूर कर आसानी से कुरकुरी भिंड़ी बना सकते हैं.

कुरकुरी भिंडी बनाने के टिप्‍स

धोने के बाद अच्छी तरह सुखाएं

अगर आप भिंडी को धो रहे हैं तो यह ध्‍यान में रखें कि धोने के बाद अगर आप इसे बिना अच्‍छी तरह सुखाए काटेंगे तो सब्‍जी में नमी नहीं हटेगी और पानी के साथ भिंडी का लिसलिसापन और ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए अच्‍छा होगा कि आप पहले भिंडी को धोकर सुखा लें और इसके बाद ही सब्‍जी काटें. बेहतर होगा अगर सब्‍जी बनाने से 1 घंटे पहले ही इसे धोकर सुखा लें.

बड़े टुकड़ों में काटें

अगर आप भिंडी को अधिक छोटा छोटा काटेंगे तो इसमें मौजूद श्लेष्मा आपके हाथों और सब्जी में फैलेगा और सब्जी क्रिस्पी बनने की बजाय लसलसी और टूटी टूटी बनेगी. इसलिए कोशिश करें कि एक भिंडी के 5 से 6 टुकड़े ही करें. इससे अधिक छोटा ना करें.

खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल

भिंडी के लिसलिसे पन को दूर करने के लिए आप जब भी भिंडी की सब्जी बनाएं तो पकने के बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस या आमचूर मिला दें. एसिडिक तत्व के साथ रिएक्‍शन कर इसका चिपचिपापन गायब हो जाएगा.

स्‍टर फ्राई करें

भिंडी को अगर आप स्‍टर फ्राई कर सब्‍जी बनाएंगे तो इनमें से चिपचिपापन गायब हो जाएगा और सब्‍जी टेस्‍टी बनेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

