Tips to keep roti dough fresh : गेहूं के आटे की रोटी भारत के लगभग हर घर में बनाई और खाई जाती है. खासतौर पर उत्तर भारत में रोटियों का चलन बहुत ज्‍यादा है. रोटी (Roti) को अलग-अलग तरह की सब्जियों और दालों के साथ खाया जा सकता है. यह शरीर को मजबूत और हेल्‍दी रखने में भी काफी फायदेमंद साबित होता है. लेकिन यह तभी अच्‍छी लगती है जब ये अच्‍छी तरह से बनाई जाती है. अगर रोटियां अधिक पहले बनाकर रख दी जाएं तो ये स्‍वादहीन हो जाते हैं ऐसे में लोग आटे (Dough) को पहले गूंथकर रख देते हैं और शाम में घर आने के बाद इन गूथे आटे की रोटियां बना लेते हैं. लेकिन बासी आटे से बनी रोटियों का सारा स्‍वाद चला जाता है. ऐसे में यहां हमे रोटी के आटे को लंबे समय तक फ्रेश (Fresh For Long Time) रखने का टिप्‍स (Tips) यहां शेयर करते हैं.

आटे को लंबे समय तक फ्रेश रखने के टिप्‍स

1.अधिक पानी का ना करें प्रयोग

जब भी रोटी के लिए आटे को गूंथना हो तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इसमें ज्यादा पानी न डालें. ऐसा करने से ये जल्‍दी खराब होते हैं.

2.थोड़ा तेल मिलाएं

अगर आप रोटी का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा तेल या घी मिला दें तो ये लंबे समय आटा फ्रेश तो रहेगा ही, रोटियां भी सॉफ्ट बनेगी.

3.दूध का करें इस्‍तेमाल

अगर आप दूध से रोटी का आटा गूंथते हैं तो ये रोटियों में तो स्‍वाद आएगा ही ये नरम भी बनेंगे. इसके अलावा आटा कई दिनों तक खराब भी नहीं होगा. अगर आपको ट्रैवेल करना हो तो खाना बनाते समय रोटी या पूरी का आटा गूंथते समय दूध का प्रयोग करें, ये रास्‍ते में खराब नहीं होंगे.

4.एयर टाइट कंटेनर में करें स्टोर

अगर आपको सुबह ऑफिस जाने की हडबड़ी होती है तो सुबह गूंथे हुए आटे को एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में इसे रख दें. रात के समय आप इनकी ताजा रोटियां बना सकती हैं. ये बिलकुल फ्रेश दिखेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)