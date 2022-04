Summer Tips: एसी या कूलर के बिना इस तरह रखें घर को Cool, तेज गर्मी में भी कमरा रहेगा ठंडा

Tips To Keep Your Room Cool In Summer : गर्मी (Summer) और लू का प्रकोप इस बार मार्च से ही शुरू हो चुका है. घर के बाहर ही नहीं अब तो घर के अंदर भी तीखी धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं. चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं. ऐसे में लोगों ने अभी से ही घरों में एसी और कूलर (Cooler) का इस्‍तेमाल शुरू कर दिया है. बाजारों में एसी, कूलर और पंखों की दुकानों पर लोगों की लंबी कतार लगी है. जिन लोगों के घरों में पंखे चल रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी ये है कि घरों में हवा तो है लेकिन ये इतनी गर्म है कि घर के अंदर लू जैसा हाल है और लोग कमरों में भी हीट स्‍ट्रोक के शिकार हो सकते हैं. मौसम विभाग लगातार भविष्‍यवाणी कर रहा है कि इस साल गर्मी लंबी चलेगी और तापमान में भी अभी इजाफा होगा. ऐसे में जिन लोगों के घरों में एसी और कूलर लगाने का बजट नहीं है उनके लिए खासा मुश्किलें आ सकती हैं. हम आपको यहां कुछ ऐसे घरेलू और आसान से उपाय (Tips) बता रहे हैं जिनकी मदद से आप बिना एसी और कूलर के भी अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

घर को ठंडा रखने के घरेलू उपाय

छत पर डालें पानी

गर्मी के दिनों में अगर आप घर की छत पर शाम के बाद पानी डालेंगे तो इससे छत ठंडी होगी और रात में पंखा चलाने पर रूम में गर्म हवा की बजाय ठंडी हवा आएगी. दरअसल दिनभर धूप की तपिश में छत गर्म हो जाती है और इस वजह से पंखा चलने पर हवा गर्म होती है.

बालकनी में लगाएं पौधे

घर की बालकनी में आप जितना अधिक हरा और घना पौधा लगाएंगे घर के अंदर राहत मिलेगी. ऐसे में आप गर्मी के मौसम में बालकनी के अलावा अपने कमरों में भी पौधे रख सकते हैं. इसके अलावा शाम के बाद अपने पौधों में खूब सारा पानी दें और उन्‍हें अच्‍छी तरह से धोएं, जिससे वे मुरझाएं नहीं और घर को ठंडा रख सकें.

पीओपी कराएं

घरों को मॉडर्न लुक देने के पीओपी को इन दिनों खूब इस्‍तेमाल किया जाता है जो दरअसल रूम को ठंडा रखने का काम भी करता है. ऐस में आप अपने घर में पीओसी करा सकते हैं.

खिड़कियों को रखें बंद

गर्मी में दिन चढ़ने के साथ ही आप घर की खिड़कियों को बंद रखें और कॉटन के भारी पर्दों का इस्तेमाल करें. इससे गर्म हवा और धूप कमरे में नहीं आएगी और घर गर्म नहीं होगा.

खिड़कियों में चिपकाएं ब्‍लैक पेपर

अगर आपके घर की खिड़कियां कांच की हैं तो आप उन पर काला पेपर चिपका सकते हैं. इससे आपके कमरे में धूप नहीं आएगी और रूम गर्म नहीं होगा.

टेबल फैन के सामने रखें ठंडी चीजें

गर्मी के मौसम में अगर आप टेबल फैन का इस्‍तेमाल करते हैं तो आप एक बर्तन में बर्फ के टुकड़े डालें और पंखे के आगे उसे रखें. कोशिश करें कि हवा उस बर्तन से टकराकर रूम में फैले. इसके अलावा आप गीले कपड़े का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. खस के परदे भी गीले कर लगाने पर रूम गर्म नहीं होता. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

