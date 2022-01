इन तरीकों से बिस्तर पर अपनी पत्नी को कर सकते हैं खुश, लम्हों को बनाएं यादगार

How To Satisfy A Woman In Bed: आपकी पत्नी प्यारी है, वह संवेदनशील है और वह निश्चित रूप से सेक्सी भी है. आपकी पत्नी आपके लिए एक अलग दुनिया है और उसे विशेष महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका उसकी यौन इच्छाओं को समझना होता है. उसे अच्छा फील कराना होता है. एक महिला को बिस्तर पर संतुष्ट करना सबसे बड़ा आनंद है. महिलाओं को उत्तेजित होने में समय लगता है लेकिन एक बार जब वह तैयार हो जाती है तो पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है. एक सवाल जो हर पुरुष को परेशान करता है वह यह है कि हर बार बेड पर अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट किया जाए? यह सवाल निश्चित रूप से कठिन है लेकिन अगर एक बार पति इसे समझ जाए तो प्यार करना आसान हो जाता है. सेक्स करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. पत्नी की यौन इच्छाओं को समझने का एक तरीका होता है और हर पुरुष को उसे आजमाना चाहिए. अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहिए. आइए आपको बताते हैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी पत्नी की यौन इच्छाओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और उसे संतुष्ट कर सकते हैं.

-सेक्स करने में जल्दबाजी न करें. इसे धीरे और आसान तरीके से करें. यदि आप इसमें जल्दी कर रहे हैं तो आपकी पार्टनर इससे नाखुश हो सकती है. इस प्रोसेस को धीरे धीरे करें और वास्तविक कार्य से पहले फोरप्ले जरूर करें. इस प्रोसेस की शुरुआत पत्नी को दुलार करने से शुरू करें.

-सेक्स कभी-कभी अपने साथी के बारे में होना चाहिए. उसे स्पेशल फील कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे पूछें कि वह क्या चाहती हैं और आप उसके साथ क्या करें. आप उससे यह भी पूछ सकते हैं कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं.

-किस करने से उतना हक नहीं मिलता, जितना की सोचा जाता है. आपको बता दें कि बहुत सी महिलाओं को फ्रेंच किस करना पसंद नहीं होता है. हालांकि एक अच्छी किस से ही एक अच्छे प्यार की शुरुआत होती है. आक्रामक चुंबन के बजाय आप इसे धीरे से करें. ऐसा करने से आपकी पत्नी को अच्छा महसूस होगा.

-यदि आप अपनी पत्नी को बिस्तर पर संतुष्ट करना चाहते हैं, तो कुछ नटखट भरी बातें करें. हालांकि, अपने विवरण के साथ शीर्ष पर न जाएं. इसके बजाय, उससे इस बारे में बात करें कि आप उसके बारे में क्या पसंद करते हैं, आप उसे कैसे देखना पसंद करते हैं और आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं.

-महिलाओं को बिस्तर में सुख देने के लिए सबसे अच्छी तरकीब है उनके कानों में कुछ अच्छी और मीठी बातें फुसफुसाते रहना. जैसे ही आप अपनी पत्नी के कानों पर कुतरते हैं और कुछ मोहक कहते हैं वह खुश हो सकती है.

-फोरप्ले पर अच्छा समय बिताने के बाद, पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ओरल सेक्स करें. यह उसके लिए कहीं अधिक सुखद होगा. सेक्स के दौरान किसी महिला को मौखिक रूप से उत्तेजित करने के कई उपाय हैं और इसे खुश करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है.

-एक बार जब आप दोनों पार्टनर उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार होते हैं, तो इस समय प्यार में लिप्त हो जाएं. सेक्स करते समय ब्रेस्ट को कोमल स्पर्श की जरूरत होती है. धीरे से उन्हें दुलारें और प्यार करें. हालांकि बीच बीच में पत्नी से बात करना न भूलें.

-अपनी पत्नी के शरीर को सहलाने का मुख्य उद्देश्य उसे गर्म होने देना और मूड में लाना होता है. यदि आप कुछ भी करने के लिए जोर लगाते हैं तो बनती बात बिगड़ सकती है. इसके बजाय, सेक्स से पहले पत्नी के पूरे शरीर को सहलाएं और एक बार जब आप दोनों मूड में आ जाएं तभी अंतरंग हिस्सों तक पहुंचें.

