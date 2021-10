फ्लोरल दुपट्टे को इस तरह करें स्टाइल, हर ड्रेस लगेगा नया-नया

Tips To Style Floral Dupatta In Different Type : आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड दिवाज़ का फ्लोरल (Floral) प्रिंट के आउट फिट कैरी करते देखा होगा. ये प्रिंट इन दिनों खूब फैंशन (Fashion) में ट्रेंड भी कर रहे हैं. ये प्रिंट आपको एक फ्रेश लुक (Look) तो देता ही है यह कई ड्रेस पर सूट भी आसानी से कर जाता है. अगर आपके पास कोई फ्लोरल प्रिंट वाला दुपट्टा है तो आप इसे कई तरीके से कैरी कर सकती हैं. यही नहीं, केवल एक ही दुपट्टे को आप कई ड्रेस के साथ अलग अलग ओकेजन में भी पहन सकती हैं. ये प्रिंट दिन और रात दोनों ही फंक्‍शन में कैरी किया जा सकता है. अगर आपके पास कोई लहंगा है या प्‍लेन सलवार सूट है तो आप इसे नया लुक देने के लिए इसे कैरी करें. तो आइए हम यहा आपको बताते हैं कि आप फ्लोरल प्रिंट वाले दुपट्टे को किस किस तरह से कैरी कर सकती हैं.

फ्लोरल प्रिंट वाले दुपट्टे को इस तरह करें कैरी

1.बॉटम मैचिंग बनाएं

अगर आपके पास कोई प्‍लेन कुर्ती है तो आप दुपट्टे के बेस कलर का पैंट, पलाजो, सलवार चुनें. आप हर बार कुर्ती के साथ अलग अलग कलर वाले सलवार या पैंट को इस दुपट्टे के साथ मैंच बनाकर पहन सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : कमर के मोटापे की वजह से साड़ी पहनने से कतराती हैं? अपनाएं साड़ी स्‍टाइलिंग का ये तरीका

2.शीयर फ्लोरल दुपट्टा

एलीगेंट और ग्रेसफुल लुक कैरी करना हो तो आप प्लेन सूट के साथ शीयर फ्लोरल दुपट्टे को स्टाइल करें. आप मल्टीकलर फ्लोरल एंब्रायडरी को भी चुन सकती हैं.

3.प्रिंटेड फ्लोरल दुपट्टा

इसे आप केजुअल्स लुक के लिए कैरी करें. आप प्लेन व्हाइट सूट या ब्‍लैक सूट के साथ इसे कैरी करेंगे तो बहुत ही स्‍मार्ट लुक देगा.

इसे भी पढ़ें : हेयर कलरिंग से पहले इन 5 बातों का रखें ख्याल, बाल दिखेंगे सिल्‍की और खूबसूरत

4.लहंगे को दें नया लुक

अगर आपके पास काई लहंगा है और आप उसे कैरी करते करते बोर हो चुकी है तो लहंगे के साथ इस फ्लोरल प्रिंट दुपट्टे को मैंच बना सकती हैं. आप चाहें तो लहंगे में दुपट्टे से मैच करता पैच वर्क बनवा सकती हैं. इसे आप लहंगे के साथ हाफ साड़ी की तरह भी पहन सकती हैं.

5.स्‍कार्फ की तरह करें यूज़

आप अपने फ्लोरल प्रिंट दुपट्टे को स्‍कार्फ की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं. धूप में जाना हो या बीच पर मौज मस्‍ती करनी हो आप इसे हर जगह प्रयोग में ला सकती हैं.