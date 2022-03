Tips To Take Care Of Your Books : किताबें इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. किताबें (Books) आपके ज्ञान को बढ़ाने का तो काम करती ही हैं, जिन्दगी की कई महत्‍वपूर्ण सबक भी आपको सिखाती चलती हैं. आज भले ही इंटरनेट ने किताबों के महत्‍व को कम कर दिया हो, लेकिन जिन लोगों को बुक रीडिंग की आदत है, उनके लिए किताबें किसी हीरे-जवाहरात से कम नहीं होतीं. किताबों के हर पन्‍नों के साथ कुछ यादें, कुछ ज्ञान, कुछ इमोशंस जुड़ी होती हैं, जो हर बार हमें कुछ अच्‍छा दे जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी खुद को किताबी कीड़ा मानते हैं, तो कुछ सिंपल उपायों (Tips) की मदद से अपनी पुरानी किताबों को अपने जीवनभर का साथी बना सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप उनका सही तरीके से देखभाल करें और उन्‍हें गलने, फटने और दीमक लगने की समस्‍याओं से दूर रखें. यहां हम आपको बताते हैं कि आप अपनी किताबों का किस तरह से ख्‍याल (Care) रख सकते हैं और सालों साल इन्‍हें नया सा बनाए रख सकते हैं.

पुरानी किताबों का इस तरह रखें ख्‍याल

हाइजीन का रखें ख्‍याल

आप अपनी किताबों को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं. अगर आपको शेल्‍फ से किताबें निकालनी हो तो पहले अपने हाथों को साफ करें, पोछें और उसके बाद ही किताबों को निकालें. ऐसा करने से किताबों के पन्‍नों पर दाग नहीं लगेगा. कई बार हाथ में लगे तेल आदि किताबों पर चिपक जाते हैं, जिससे उन पर दीमक आदी लगने लगते हैं और किताबें गल जाती हैं.

यह भी पढ़ें- Ramdhari Singh Dinkar: ‘कर्ण में चरम वीरता का लक्षण…’ पढ़ें रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की रश्मिरथी का प्रथम सर्ग

थूक का ना करें इस्‍तेमाल

कई लोगों को आदत होती है कि पन्‍ने पलटने के लिए वे बार बार हाथ को अपने जीभ पर ले जाते हैं और फिर पन्‍ने पलटते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से किताबों पर बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं और अधिक दिनों तक ये नहीं रह पातीं. ऐसे में अगर आपको किताब के पन्ने पलटने हैं तो आप गीले स्पंज का इस्‍तेमाल लें.

बेतरतीब से ना रखें किताब

किताबों को हमेशा सलीके से रखें और उन्‍हें शेल्फ में करीने से लाइन में खड़ा कर रखें. हमेशा बड़ी किताबों को पीछे और छोटी किताबों को आगे की ओर रखें. अगर आप किताबों को बेतरतीबी से रखेंगे तो ये फट जाएंगे और इनकी सिलाई ढीली हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें- Jaishankar Prasad Birthday Special: जयशंकर प्रसाद की जयंती पर पढ़ें उनकी प्रसिद्ध रचना ‘भारत महिमा’

नमी से बचाएं

किताबों के जिल्‍द को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्‍हें ह्यूमिडिटी से बचाएं. दरअसल, नमी की वजह से मोल्ड और फफूंद आ सकते हैं, जिनसे आपकी किताबों के पेज खराब हो जाते हैं.

धूप से बचाएं

अगर आप किताबों डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, तो इससे सूरज से निकलने वाली यूवी किरणें किताबों के पन्ने को पीला और फीकी बना सकती हैं. आप अपने बुकशेल्फ को खिड़कियों से दूर रखें. आप अपनी पुस्तकों को सीधी धूप से सुरक्षित रखने के लिए विंडो फिल्म या पर्दे लगाने का ऑप्शन भी चुना जा सकता है.

भारी बुकमार्क का न करें इस्तेमाल

बड़े बुकमार्क किताबों की बाइंडिंग और उनके सिलाई को प्रभावित करते हैं. बेहतर होगा कि आप सिल्‍क या सैटन के रिबन का प्रयोग कर सकते हैं. यही नहीं, पन्‍नों को फोल्‍ड करने की आदत से भी बचें.

प्‍लास्टिक में न करें स्‍टोर

अगर इन्‍हें स्‍टोर करना हो तो आप इन्‍हें कार्टन या कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं. प्‍लास्टिक में रखने पर इन तक हवा नहीं जा पाती और इनके कवर खराब हो जाते हैं.

नेफथलीन बॉल का करें इस्तेमाल

किताबों के पन्नों को कीड़ों से दूर रखने के लिए आप बुक शेल्‍फ में नेफथलीन बॉल को जरूर डालें. इससे कीड़ें नहीं आएंगे और किताबें बची रहेंगी.

धूप-हवा भी दिखाना जरूरी

पुरानी किताबों को साल में एक से दो बार धूप और हवा में रखना भी जरूरी है. इसके लिए आप दो तीन घंटे के लिए धूप में कोई चादर बिछा दें और उस पर किताबों को रखे दें. इनके उपर भी आप चादर बिछा लें. इससे उनके कवर के रंग भी बचे रहेंगे और उनके धूप हवा भी लग जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks