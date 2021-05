आपकी पीठ पर भी निकलते हैं मुंहासे? निजात पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीके

Home Remedies To Get Rid Of Back Acne- कई बार लोगों को पीठ पर मुंहासे यानी बैक एक्ने की दिक्कत हो जाती है. वैसे तो ये मेल और फीमेल दोनों को ही परेशान करती है क्योंकि कई बार ये कपड़े पहनने या खुजली करते समय छिल जाते हैं. लेकिन महिलाओं की परेशानी पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है. वजह ये है कि बैक एक्ने की वजह से वो अपनी पसंद की डीप नेक या बैकलेस ड्रेस कैरी नहीं कर पाती हैं. अगर आप भी बैक एक्ने की दिक्कत से परेशान हैं तो यहां बताये जा रहे घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं. साथ ही इनके निकलने की क्या वजह है इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.स्किन का ऑयली होने की वजह से कई बार पीठ पर मुंहासे निकलने लगते हैं. स्किन पोर्स पर ऑयल जमने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जिससे बैक एक्ने हो जाते हैं.ज्यादा पसीना आना भी बैक एक्ने की वजह होता है. पसीने की वजह से स्किन पोर्स में गंदगी जमने लगती है जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जिससे पीठ में मुंहासे निकलते हैं.कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना भी बैक एक्ने की वजह हो सकता है. कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा और काफी देर तक किये जाने की वजह से ऐसा होता है. साथ ही ऑयल मसाज और वैक्सिंग भी इसकी वजह होते हैं.दवाओं का ज्यादा सेवन करने से भी बैक एक्ने होने की दिक्कत हो सकती है. ये दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.हार्मोन्स में बदलाव की वजह से भी कई बार युवाओं को बैक एक्ने की दिक्कत हो सकती है. कई बार एण्ड्रोजन हार्मोन का स्तर शरीर में ज्यादा हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है.बैक एक्ने होने की वजह कई बार अनबैलेंस्ड डाइट भी होती है. ज्यादा ऑयली, जंक फ़ूड और फास्ट फ़ूड खाने की वजह से भी पीठ पर मुंहासे निकलने लगते हैं.इसकी एक वजह जैनेटिक भी होती है. अगर परिवार में किसी को बैक एक्ने की दिक्कत है तो ये घर के अन्य सदस्यों को होना भी आम बात है.दो-तीन चम्मच हल्दी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला कर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट से बैक एक्ने पर अच्छी तरह से लेप करें. आधा घंटा लगा रहने दें फिर शावर ले लें.आधा छोटा चम्मच टी ट्री ऑयल लें और इसमें एक चम्मच नारियल का तेल मिला लें. इस को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करके बैक पर रुई के ज़रिये लगा लें. बीस मिनट बाद शावर ले लें.दो चम्मच एलोवेरा जेल लें और इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला लें. इन दोनों को आपस में मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना लें. फिर इसको बैक पर लेप की तरह से अप्लाई कर लें. आधे घंटे बाद शावर लें.नीम की कुछ पत्तियों को धोकर बारीक पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को पीठ पर अच्छी तरह से लेप की तरह से लगवा लें. फिर आधे घंटे बाद शावर लें लें. लेप लगाना संभव न हो तो नीम की कुछ पत्तियों को पानी में डालकर उबाल लें और इस पानी को नार्मल हो जाने पर इससे नहा लें.बैक एक्ने से निजात पाने के लिए आप एक चम्मच ग्रीन टी को एक कप गर्म पानी में डालकर दस मिनट तक रख दें. फिर इसको छानकर कॉटन बॉल की मदद से पीठ के मुंहासों पर लगवा लें. इसके आधे घंटे के बाद शावर लें.