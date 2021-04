लहसुन चलेगा लंबे समय तक, नहीं फूटेंगे अंकुर, अपनाएं ये तरीके

लहसुन का इस्तेमाल (Use of garlic) लगभग ज्यादातर सब्ज़ियों में किया जाता है. लोग इसको कच्चा भी खाते हैं और नमक व सिरके में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. इसलिए लोग इसको रोज़ाना खरीदकर लाने की बजाय हफ्ते-पंद्रह दिन के लिए एक साथ ले आते हैं. इस समय तो कोरोना का दौर है बाकी सब्ज़ियां लोग घरों में स्टोर करें या न करें लेकिन लहसुन, प्याज़ और आलू जैसी चीज़ों को स्टोर ज़रूर कर रहे हैं. ऐसे में कई बार इनमें अंकुर निकलने (Sprouts start growing) लगते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि लहसुन को लम्बे समय तक अंकुर मुक्त रखने (To keep sprout free) के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है.ज्यादातर लोग लहसुन को आलू-प्याज़ के साथ या कुछ और सब्ज़ियों के साथ रख देते हैं. ऐसे में अगर किसी और सब्ज़ी में अंकुर निकलने लगते हैं या वो ख़राब होने लगती है तो इसका असर लहसुन पर भी होता है और उनके साथ लहसुन भी अंकुरित होने लगता है. इसलिए लहसुन को किसी सब्ज़ी के साथ मिलाकर रखने की बजाय अलग रखें.ज्यादातर लोग साबुत लहसुन को प्लास्टिक के डब्बे या प्लास्टिक बैग में रख देते हैं इससे इनके अंकुरित होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए लहसुन को प्लास्टिक में रखने की बजाय किसी सूती कपड़े में लपेटकर या किसी कागज़ के लिफ़ाफ़े में रखें. इससे ये ज्यादा समय तक अंकुर मुक्त रह सकते हैं.लहसुन को लम्बे समय तक अंकुर मुक्त रखने के लिए आप इसकी कलियों को अलग कर के छील लें. इन कलियों को एयर टाइट डब्बे में रख कर फ्रिज में रख दें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डब्बे में किसी तरह की नमी न हो वो पूरी तरह से सूखा हुआ हो.अगर आप लहसुन कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं और इसका इस्तेमाल केवल सब्ज़ी बनाने के लिए करते हैं तो लहसुन की कलियों को छीलकर काट लें. इन कटी हुई कलियों को एक चम्मच घी या तेल में एक मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करें और इसमें नमक भी मिलाएं. इनका इस्तेमाल कई दिनों तक किया जा सकता है साथ ही इसमें अंकुर निकलने की दिक्कत भी नहीं होने पायेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)