जवां और खूबसूरत बने रहने के लिए क्या आप करते हैं इन रूल्स को फॉलो?

आज के दौर की लाइफ स्टाइल, धूप, धूल-मिट्टी और पल्यूशन के चलते, चेहरे की रौनक को बरकरार रखना और लम्बे समय तक जवां और खूबसूरत बने रहना (Stay young and beautiful for long time) एक बड़ी चुनौती है. कुछ लोगों को लगता है कि केवल स्किन की केयर करके ही खुद को जवां और खूबसूरत बनाये रखा जा सकता है. लेकिन क्लीन, स्मूथ और ग्लोइंग स्किन पाने और लम्बे समय तक जवां और खूबसूरत दिखने के लिए, केवल स्किन की केयर ही काफी नहीं है. स्किन केयर के साथ ही आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा (You also have to pay attention to your diet) साथ ही कई और चीजों को भी अपने रूटीन में शामिल करना होगा (Many things will have to be included in your routine) अगर आप भी खुद को लम्बे समय तक यंग और ब्यूटीफुल बनाये रखना चाहते हैं, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत होगी.कुछ लोगों के सोने, जागने, ब्रेकफास्ट और लंच का समय तय नहीं होता है. न ही किसी और काम को करने का रूटीन सेट होता है, जो आपकी सेहत और सौंदर्य पर नकारात्मक असर डालता है. अपनी ब्यूटी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है.आपके मेंटल स्ट्रेस का असर आपकी स्किन पर भी होता है. अगर आप ज्यादा तनाव में रहेंगे तो इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी पड़ने लगेंगी और स्किन लूज़ होने लगेगी. इसलिए ज़रूरी है कि पॉज़िटिव रहें और तनाव न होने दें. इससे आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी.स्किन में ग्लो लाने और लम्बे समय तक यंग बने रहने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करना ज़रूरी है. इससे आपमें पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और आपके चेहरे पर तेज नज़र आने लगेगा जो आपकी स्किन में कसाव लाने में मदद करेगा.आपका चेहरा ग्लो करता रहे और स्किन टाइट रहे, इसके लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्ज़ियां, फल और मेवे जैसी हेल्दी चीजों को शामिल करना होगा और जंक फ़ूड से किनारा करना होगा. जंक फ़ूड आपकी हेल्थ पर तो बुरा असर डालते ही हैं मुहांसे और झुर्रियों की वजह भी बनते हैं.खुद को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है. इसके लिए आप थोड़ी-थोड़ी देर में पानी का सेवन करते रहें जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे और स्किन ग्लो करती रहे. अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीना पसंद करते हैं तो जूस, सूप, नारियल पानी, नींबू पानी और इंफ्यूज़्ड वाटर जैसी लिक्विड चीजों की मदद ले सकते हैं.कुछ लोग मोबाईल और कम्प्यूटर में अपना ज्यादा समय देते हैं या फिर किसी और काम में बिजी रहते हैं. वो अच्छी और भरपूर नींद लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं. जिससे आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और स्किन भी लूज़ होने लगती है. स्किन और हेल्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए कम से कम सात से आठ घंटे की गहरी नींद लेना ज़रूरी है.