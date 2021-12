बच्चों के विकास में बाधक बन सकते हैं जरूरत से ज्यादा खिलौने - स्टडी

Buy toys according to the needs of children : कई बार ये देखने में आया है कि माता-पिता बच्चों की हर छोटी से छोटी मांग तुरंत पूरी कर देते हैं, बच्चों ने खिलौने मांगे नहीं कि माता-पिता तुरंत दिला देते हैं. थोड़े दिन बाद बच्चा फिर नए खिलौनों की मांग कर देता है, रोने लगता है, जिद करता है. ऐसे में माता-पिता दोबारा नए खिलौने ला देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिलौने दिलाना उनके मानसिक विकास में बाधा डाल सकता है. साइकोलॉजिस्ट्स ने कई स्टडीज के बाद पता लगाया है कि बच्चों का जरूरत से ज्यादा खिलौनों के साथ खेलना उनके रचनात्मक विकास में दिक्कत पैदा करता है. दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो (University of Toledo) ने दो एक्सपेरिमेंट कर इसे सिद्ध भी किया है. इसमें एक बच्चे को 4 खिलौने दिए गए और दूसरे बच्चे को 16 खिलौने. इसके बाद उन्हें इनसे खेलने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया.

रिसर्च में देखा गया कि जिस बच्चे के पास कम खिलौने थे, वह उन पर अच्छे से ध्यान लगा पा रहा था. उसे खिलौने का आकार और सभी फंक्शन याद थे. वह उन खिलौनों के साथ ज्यादा क्रिएटिव तरीके से खेल और सोच पा रहा था.

ज्यादा खिलौनों वाला बच्चा उलझ गया

वहीं, दूसरी और जिस बच्चे के पास ज्यादा खिलौने थे, वह खिलौनों को देखकर काफी उलझ गया था और किसी पर भी अच्छे से ध्यान दे पाने में असर्मथ था. जिस बच्चे को 16 खिलौने दिए गए वह 16 में से केवल 8 खिलौनों से ही खेल पाया था, बाकी खिलौने एक कोने में ही पड़े रहे.

दो तरह के नुकसान हुए

आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बच्चे घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे. ऐसे में पेरेंट्स ने बच्चों को खेलने के लिए ऑनलाइन खिलौने खरीद कर दे दिए. लॉकडाउन में ऑनलाइन खिलौनों की खरीददारी में 21% तक की बढ़ोतरी देखी गई.

इससे दो तरह के नुकसान हुए, एक तो पर्यावरण में ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ा और दूसरा बच्चों के विकास पर भी इसका असर पड़ा. इसलिए जरूरी है कि बच्चों को जरूरत के अनुसार ही खिलौने दिए जाएं और कोशिश करें कि उन्हें प्लास्टिक के खिलौने देने से बचाया जाए.

