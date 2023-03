टॉवल का इस्तेमाल करते वक्त 4 बातों का रखें ख्याल, त्वचा को नहीं होगा नुकसान, बना रहेगा ग्लो

हाइलाइट्स फेस वॉश करने के बाद तौलिए का इस्तेमाल अवॉयड करें. आप हाथ से पोंछ कर भी फेस का पानी सुखा सकते हैं.

How to use Towel on Face: लोगों की डेली लाइफ में तौलिए का इस्तेमाल काफी आम होता है. ऐसे में कुछ लोग नहाने के बाद शरीर का पानी सुखाने के लिए तौलिए की मदद लेते हैं. तो कई लोग फेस वॉश के बाद टॉवल से मुंह (Towel using tips) पोंछना नहीं भूलते हैं. हालांकि अगर आप हर काम के लिए तौलिया इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ बातों को ध्यान में ना रखने से आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं.

बॉडी का हाईजीन मेंटेन रखने के लिए तौलिए के इस्तेमाल पर ध्यान देना भी जरूरी होता है. वहीं नहाने से लेकर फेस वॉश करने तक तौलिए का उपयोग करने से आप कई स्किन प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो सकते हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ टॉवल यूजिंग टिप्स के बारे में, जिसकी मदद से आप त्वचा का खास ख्याल रख सकते हैं.

हल्के हाथों से पोछें स्किन

त्वचा का पानी सुखाने के लिए कुछ लोग तौलिए को जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं. जिससे त्वचा में लचीलापन आ सकता है. साथ ही इससे चेहरे पर झुर्रियां दिखना भी शुरू हो जाती हैं. इसलिए टॉवल इस्तेमाल करते समय हल्के हाथों से थपथपाते हुए चेहरे को पोंछना बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर में भी करें पनीर का इस्तेमाल, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, त्वचा पर भी नहीं होंगे कई नुकसान

कील-मुंहासों की समस्या

ज्यादातर लोग तौलिए को हर रोज साफ नहीं करते हैं. जिसके चलते टॉवल में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं. ऐसे में तौलिए से मुंह पोंछने पर आपके फेस पर कील-मुंहासे भी हो सकते हैं. इसलिए तौलिए को समय-समय पर धोना ना भूलें. साथ ही तौलिया यूज करने के बाद इसे कुछ देर के लिए धूप में डाल दें. जिससे टॉवल के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: खाने के लिए ही नहीं स्किन के लिए भी बेस्ट है चावल का आटा, 4 तरह से करें इस्तेमाल, त्वचा पर आयेगा मिनटों में निखार

माइश्चर कम होने का खतरा

फेस वॉश करने के बाद तौलिए से मुंह पोंछने पर त्वचा की नेचुरल नमी खत्म होने लगती है. जिससे आपका चेहरा डल और ड्राई दिखता है. इसलिए चेहरा धोने के बाद तौलिए का इस्तेमाल अवॉयड करना बेस्ट रहता है.

हाथ से पोछें फेस

चेहरा धोने के बाद पानी सुखाने के लिए साफ टॉवल का इस्तेमाल करें. वहीं अगर आप चाहें तो हाथ से पोंछ कर भी फेस का पानी सुखा सकते हैं. इससे आपके चेहरे पर त्वचा से जुड़ी परेशानी होने का खतरा नहीं रहता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Skin care