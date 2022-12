देश में लेना चाहते हैं विदेश घूमने जैसा मजा, तो उत्तराखंड की इन 4 जगहों का फटाफट बनाएं प्लान

हाइलाइट्स सर्दियों में छुट्टियां बिताने के लिए रानीखेत एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. आप नैनीताल में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाकर एंजॉय कर सकते हैं.

Best Tourist Places Of Uttarakhand For Winters: गर्मियों के मौसम में खतरनाक गर्मी और कई परेशानियां झेलने के बाद अधिकतर लोगों को सर्दियों के मौसम का इंतजार बेसब्री से रहता है. इसीलिए वे सर्दियां आने से पहले ही इंजॉय करने के अलग अलग प्लान बनाने लगते हैं. सर्दियों के मौसम को पूरी तरह इंजॉय करने के लिए उत्तराखंड सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, झीलें, झरने और नदियां आपका मनमोह सकती हैं. सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड की कई जगहों पर तो आप बर्फबारी का आनंद उठा सकते हैं या एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं. इसीलिए आज हम आपके लिए सर्दियों में उत्तराखंड घूमने की कुछ शानदार टूरिस्ट प्लेसिस लेकर आए हैं. आइए जानते हैं,

शानदार हैं उत्तराखंड की ये 4 जगहें

रानीखेत : रानीखेत उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत विजिटिंग प्लेसिस में से एक है. अगर आप सर्दियों में एक अच्छी जगह पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो रानीखेत का प्लान बना सकते हैं. रानीखेत में खूबसूरत नजारों के साथ कई शानदार टूरिस्ट स्पॉट और एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे पैराग्लाइडिंग ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं. सर्दियों में यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक और यादगार होता है.

मैक्लोडगंज : मैक्लोडगंज की प्रसिद्ध पहाड़ियां, प्राचीन तिब्बती और ब्रिटिश संस्कृति को दर्शाने के साथ-साथ नेचर को बेहद करीब से महसूस करवाती है. अगर आप इन सर्दियों मे अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ अच्छा समय प्रकृति में शांति से बिताना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है. यहां सर्दियों के मौसम का भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: छोटे बच्‍चों को हो गई है सर्दी? इन 4 तरीकों से बेबी को बंद नाक से दें आराम

नैनीताल : कुमाऊं की पर्वतमाला पर स्थित नैनीताल शहर उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है. नैनीताल सर्दियों में घूमने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप यहां आकर बर्फबारी का आनंद उठाने के साथ साथ बोटिंग आदि का मजा भी ले सकते हैं. इसलिए अधिकतर लोग न्यू ईयर के समय पर नैनीताल आना पसंद करते हैं.

ये भी पढ़ें: कोलेस्ट्रॉल की समस्या में हल्दी से मिल सकती है बड़ी राहत, जानें इसके फायदे

चंपा : यूं तो उत्तराखंड राज्य अपने आप में प्रकृति की खूबसूरती को समाए हुए है. लेकिन, अगर आप इन सर्दियों में एक बेस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के चंपा का प्लान बना सकते हैं. सर्दियों में चंपा की ऊंची, खूबसूरत पहाड़ियां और नदियां बेहद खूबसूरत लगती हैं. यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंपावती मंदिर और बेहद खूबसूरत चमेरा झील जैसी डेस्टिनेशन पर भी घूम सकते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Travel, Uttarakhand Tourism