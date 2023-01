डॉल्फिन को देखना है करीब से तो भारत की इन जगहों की करें सैर, विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं यहां, खूब आएगा मजा

हाइलाइट्स गोवा का पालोलेम बीच डॉल्फिन देखने के लिए सैलानियों में मशहूर है. ओडिशा के चिल्‍ला लेक में आप डॉल्फिन को करीब से देख सकते हैं.

Best Places To See Dolphins In India: डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है, जो ना केवल दिखने में प्‍यारे होते हैं, बल्कि काफी मिलनसार भी होते हैं. भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां इनकी आबादी रहती है, जिनमें से कई जगहों को प्रोटेक्‍टेड जोन घोषित कर दिया गया है. समुद्र में इन्‍हें करीब से देखना काफी खूबसूरत नज़ारा होता है, खासतौर पर अगर ये जोड़ों में डांस कर रहे हों.

वैसे तो इन्‍हें आपने टीवी या इंटरनेट पर खूब देखा होगा, लेकिन अगर आप इन्‍हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इसके लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं. आप इन्‍हें भारत के कई हिस्‍सों में देख सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप भारत के किन जगहों पर डॉल्फिन को करीब से देख सकते हैं.

भारत में इन जगहों पर देख सकते हैं डॉल्फिन

गोवा

वैसे तो गोवा की गिनती बीच, नाइट लाइफ और खान पान के लिए की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि गोवा जाकर आप डॉल्फिन को भी देख सकते हैं. यहां अगर आप डॅाल्फिन का नजारा देखना चाहते हैं तो सुबह के वक्‍त पालोलेम बीच, कोको बीच, कैवेलोसिम बीच, सिंक्वेरिम बीच, मोरजिम बीच आदि पहुंचें.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में भी कई ऐसी जगहें जहां जाकर आप डॉल्फिन को आसानी से देख सकते हैं. महाराष्ट्र में कई सुंदर समुद्र तट मौजूद हैं जहां पहुंचकर आप डॉल्फ़िन देख सकते हैं. इन्‍हें देखने के लिए आप दापोली पहुंचें. ये जगह मुंबई से लगभग 227 किमी दक्षिण में मौजूद है जिसे डॉल्फिन देखने की सबसे अच्‍छी जगह मानी जाती है. इसके अलावा आप मुरुद बीच, तारकरली बीच, कुरावदे बीच, दाभोल बंदरगाह जैसी जगहों पर भी डॉल्फिन देख सकते हैं.

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप सिर्फ एक कोस्टल डेस्टिनेशन ही नहीं है यहां आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी उठा सकते हैं. यहां आकर आप डॉल्फिन देखने का भी आनंद उठा सकते हैं. यहां सुबह और शाम के वक्‍त समुद्र में छलांग लगाते डॉल्फिन को काफी करीब से देखा जा सकता है. लक्षद्वीप में आप अगत्ती आइसलैंड, कदमत आइसलैंड और बंगाराम आइसलैंड में आसानी से डॉल्फिन देख सकते हैं.

ओडिशा

आपको बता दें कि ओडिशा की चिल्का लेक डॉल्फिन देखने के लिए देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं. इस जगह को डॉल्फ़िन का घर भी माना जाता है जहां कई प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ जानवरों और पौधों की विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों को भी संरक्षित रखा गया है. यहां के सतपदा क्षेत्र डॉल्फिन देखने के लिए प्रसिद्ध है.

