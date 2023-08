हाइलाइट्स कम बजट में ऐतिहासिक जगह पर घूमने के लिए हंपी का प्लान बना सकते हैं. कम खर्च में धार्मिक स्थल घूमने के लिए वाराणसी जाना बेहतर होगा.

Low Budget Travel Places: बहुत लोग घर में रहते-रहते बोर होने लगते हैं. ऐसे में रीफ्रेश होने के लिए घूमने जाना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार उनका बजट इसकी इजाजत नहीं देता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप लो बजट में (Best places to travel on low budget) ट्रिप प्लान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.

अगर आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हैं, जहां आप फुल एंजॉय कर सकें लेकिन पैसा भी ज्यादा खर्च न हो तो आप यहां बताई जा रही इन जगहों में से कहीं का भी प्लान बना सकते हैं.

कसोल

अगर आप कम बजट में हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं तो आप कसोल की ट्रिप बना सकते हैं. बता दें कि कसोल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद है. जो काफी फेमस हिल स्टेशन है. प्राकर्तिक और खूबसूरत माहौल में कसोल घूमना आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे.

हंपी

आप अगर ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर्नाटक में बेंगलुरु के पास मौजूद हंपी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. हंपी का नाम दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. हंपी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, जो कभी विजयनगर की कैपिटल हुआ करता था. हंपी में कई सारी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं.

वाराणसी

धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस का रुख कर सकते हैं. बता दें कि वाराणसी को विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है. ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और हिंदू व बौद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है. वाराणसी में आप गंगा के खूबसूरत घाटों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ के बौद्ध स्थलों के दर्शन करने भी जा सकते हैं.

बिनसर

उत्तराखंड के बिनसर को भी आप कम बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं. बिनसर अल्मोड़ा से केवल 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसको उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों पर स्थित एक फेमस हिल स्टेशन के तौर पर जाना जाता है. बिनसर में आप महादेव मंदिर के दर्शन करने और राष्ट्रीय उद्यान घूमने भी जा सकते हैं.

