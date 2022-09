महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का उठाना है आनंद तो ज़रूर पहुंचें इन जगहों पर, दिखता है खास रौनक

हाइलाइट्स रत्नागिरी स्थित गणपति पुले में गणपति की मूर्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है. पाली में मौजूद बल्लालेश्वर मंदिर आप उत्‍सव का आनंद उठाने जा सकते हैं.

Places To Visit For Ganeshotsav in Maharastra: 31 अगस्‍त से पूरे धूमधाम से गणेश महोत्‍सव मनाया जा रहा है. वैसे तो ये त्योहार पूरे देश में 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. पूरे महाराष्‍ट्र की गलियों में गणपति बप्‍पा विराजमान किए गए हैं और भक्‍त उनकी पूजा-अर्चना में लीन हैं. यदि आप भी कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र जाने की योजना बना रहे हैं, तो गणेश महोत्‍सव पर यहां की इन बेहतरीन 5 जगहों पर ज़रूर पहुंचें.

महाराष्‍ट्र के प्रचलित गणेश महोत्‍सव

सिद्धिविनायक मंदिर

दुनियाभर के सैलानी और भक्‍तगण गणेशोत्सव पर सिद्धिविनायक मंदिर (मुंबई) ज़रूर पहुंचते हैं. यहां बहुत ही पारंपरिक तरीके से गणेश महोत्‍सव का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर रोजाना लाखों भक्त बप्‍पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यही नहीं, बॉलीवुड के भी कई सितारे यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में आप यहां आकर बप्‍पा का दर्शन ज़रूर करें.

बल्लालेश्वर मंदिर

अगर आप महाराष्ट्र घूमने की सोच रहे हैं तो पास ही पाली में मौजूद बल्लालेश्वर मंदिर ज़रूर दर्शन के लिए जाएं. यह विनायक देव का एक प्राचीन और मशहूर मंदिर है, जहां वे एक सामान्‍य इंसान की तरह धोती और कुर्ते में विराजमान हैं. गणेशोत्सव पर मंदिर के आसपास मेले का भी आयोजन किया जाता है.

गणपति पुले

रत्नागिरी जिले में स्थित गणपति पुले जहां मूर्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है. भक्तों के लिए बेहद ही खास स्थान है. यह मंदिर समुद्र तट के काफी करीब है और इस वजह से यहां आप समुद्र का भी आनंद उठा सकते हैं.

श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर

वैसे तो पुणे के लगभग हर गली और चौराहे पर गणेशोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर आप पुणे में गणेशोत्सव के दिन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर ज़रूर जाएं.

अष्टविनायक वरदविनायक मंदिर

महड स्थित अष्‍टविनायक वरदविनायक मंदिर भी काफी जाग्रित स्‍थान हैं, जहां धूमधाम से गणेश उत्‍सव मनाया जाता है. इसके अलावा आप थेउर स्थित चिंतामणि मंदिर और श्री गिरजात्मज गणपति मंदिर, जो लेण्याद्री में है, वहां भी घूमने जा सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

