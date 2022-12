New Year सेलिब्रेशन के लिए इस बार जाएं 'धनकर', बेहद खूबसूरत है हिमाचल का यह गांव

हाइलाइट्स धनकर लेक समुद्र तल से लगभग 4 हजार मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है. धनकर मोनेस्ट्री भारत ही नहीं, चीन, जापान जैसे पड़ोसी देशों में भी काफी फेमस है.

Best Places To Visit In Dhankar: हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है धनकर. दूर-दूर तक फैला नीला आसमान और वादियों से घिरी यह जगह सैलानियों को काफी आकर्षित करती है. यहां का विहंगम दृश्य वाकई आपको भी एक खूबसूरत अनुभव दे सकता है. ऐसे में अगर आप नए साल (New Year) का जश्‍न किसी खास जगह पर मनाना चाहते हैं तो आप हिमाचल के इस खूबसूरत गांव में पहुंचें. खास बात ये है कि यह जगह लोगों की भीड़भाड़ से दूर है. ऐसे में अगर आप नए साल को किसी पहाड़ी गांव में बिताना चाहते हैं तो यहां पहुंच सकते हैं.

धनकर की इन जगहों पर जरूर जाएं

धनकर लेक- यहां की सबसे फेमस जगहों में से एक है धनकर लेक. ये लेक समुद्र तल से लगभग 4 हज़ार मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है. विंटर के मौसम में यहां बर्फबारी होती है और ये लेक और भी खूबसूरत दिखता है. इस लेक के आसपास ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं जो दिसंबर में सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाते हैं. नए साल पर आप यहां खुले आकाश के बीच बर्फबारी का आनंद उठा सकेंगे.

धनकर मोनेस्ट्री- यहां का फेमस धनकर मोनेस्ट्री भारत ही नहीं, चीन, जापान जैसे पड़ोसी देशों में भी काफी फेमस है. धनकर मोनेस्ट्री भगवान बुद्ध को समर्पित एक पवित्र मठ है जहां देश विदेश के अनुयायी दर्शन के लिए सालभर पहुंचते हैं. लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में यहां सबसे ज्‍यादा सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं.

पिन वैली- अगर आप न्‍यू ईयर पर धनकर से लगभग 39 किमी की दूर पिन वैली पहुंचें तो आप पछतावा नहीं करेंगे. यहां के हरे-भरे घास के मैदान, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और विंटर में चारों तरफ बर्फ से ढकी पिन वैली वाकई कमाल की जगह लगती है. पिन वैली में कई दुर्लभ पेड़-पौधे भी हैं. ये जगह हिम तेंदुओं के लिए पूरे भारत में फेमस है. पिन वैली को पिन वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है.

ये जगहें भी हैं खास- यहां के कुंग्री गोम्पा, पराशर लेक, संगम मोनेस्ट्री, शशूर मठ आदि जगहें भी घूमने के लिए सैलानियों के बीच फेमस है. धनकर में आप हाइकिंग का आनंद उठा सकते हैं. इसके अलावा यहां का सूर्यास्‍त भी सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है.

धनकर पहुंचने का तरीका

-धनकर पहुंचने के लिए आप चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू या मनाली शहर से हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन बस ले सकते हैं.

-आप दिल्ली से शिमला या मनाली पहुंचने के बाद यहां से बस लेकर भी धनकर पहुंच सकते हैं.

-फ्लाइट से जाने के लिए आपको निकटतम हवाई अड्डा भुंतर पहुंचना होगा. यहां से आप लोकल टैक्सी या बस लेकर धनकर पहुंच सकते हैं.

-ट्रेन से जाने के लिए कालका जी रेवले स्टेशन पहुंचें. यहां से लोकल टैक्सी या बस लेकर शिमला और फिर शिमला से धनकर के लिए बस लें.

