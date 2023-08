बच्चों के साथ निकल रहे हैं मुंबई ट्रिप पर, न भूलें 4 जगहों पर जाना, नहीं रहेगा लाडलों की खुशी का ठिकाना

हाइलाइट्स मुंबई थीम पार्क किडजानिया बच्चों के लिए बेस्ट लर्निंग पॉइंट है. स्नो फॉल का आनंद लेने के लिए स्नो वर्ल्ड की सैर करना बेहतर होगा.

Best Places in Mumbai For Kids: मुंबई घूमने की ख्वाहिश ज्यादातर लोगों की होती है. ऐसे में अगर आप बच्चों के साथ मुंबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ जगहों की सैर करना आपके लिए बेहतर हो सकता है. बता दें कि इन जगहों पर बच्चे इतना ज्यादा इन्जॉय करेंगे की उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आइए जानते हैं बच्चों के लिए मुंबई की इन फेमस जगहों के बारे में.

मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, जहां जाने की तमन्ना बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को भी खूब होती है. ऐसे में अगर आप बच्चों के साथ मुंबई घूमने जाएं तो कुछ खास जगहों को एक्सप्लोर जरूर करें.

स्नो वर्ल्ड का दीदार करें

मुंबई में बच्चों के साथ घूमने के लिए स्नो वर्ल्ड जाना आप सब के लिए शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है. बता दें कि स्नो वर्ल्ड में स्नो फॉल देखना जहां बच्चों के लिए अनोखा अनुभव हो सकता है तो वहीं आपके बच्चे स्नो स्लेजिंग, स्नो बोर्डिंग और स्केटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: घूमने के लिहाज से शानदार है झांसी, बेहद खास हैं 5 जगह, एक बार जरूर करें दीदार, हमेशा रखेंगे याद

गेटवे ऑफ इंडिया देखें

मुंबई के समुद्र तट पर स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की सैर भी बच्चों के साथ आपको जरूर करनी चाहिए. यहां आप बच्चों को फेरी राइड और बोट राइडिंग करवा कर उनको खुश कर सकते हैं. इतना ही नहीं फोटोग्राफी और रील बनाने के शौक़ीन बच्चों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बेहतर लोकेशन साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कम खूबसूरत नहीं है गुजरात का गांधीनगर, 5 जगहों का जरूर करें दीदार, वापस आने का नहीं करेगा आपका मन

संजय गांधी नेशनल पार्क की सैर करें

मुंबई के पश्चिमी घाट पर स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्कों की लिस्ट में शामिल है. इस पार्क को मुंबई के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में गिना जाता है. इस पार्क में जहां आप बच्चों के साथ पिकनिक मना सकते हैं. तो वहीं पार्क में मौजूद तरह-तरह के वन्य जीवों को भी पास से निहार सकते हैं.

किडजानिया थीम पार्क का दीदार करें

बच्चों को मुंबई थीम पार्क किडजानिया भी खूब पसंद आएगा. ये पार्क बच्चों के लिए बेस्ट लर्निंग सेंटर साबित हो सकता है. बता दें कि इस पार्क में बच्चों के सीखने और समझने के लिए काफी कुछ है, जहां बच्चे बहुत कुछ नया और अनोखा सीख सकते हैं. इस पार्क को मुंबई ग्लोबल इंडोर एंटरटेनमेंट के नाम से भी जाना जाता है.

Tags: Lifestyle, Tour and Travels, Travel