रोज की भागदौड़ से दूर रिलैक्स करने के लिए बनाएं दक्षिण भारत की इन जगहों का प्लान

Best Places To Visit In South India-दक्षिण भारत ना केवल पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने शानदार पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है. दक्षिण भारत में घूमने के लिए कई भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों के साथ-साथ ऐतिहासिक विश्व धरोहर भी हैं. यहां की हरी पहाड़ियां नदियां और खूबसूरत जंगल आपको प्रकृति की मनमोहक खूबसूरती का अनुभव कराने में सक्षम हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और लोगों की भीड़भाड़ से दूर कुछ वक्त शांत और खूबसूरत जगहों पर बिताना चाहते हैं, तो दक्षिण भारत का टूर प्लान कर सकते हैं.आइए जानते हैं, दक्षिण भारत में घूमने की कुछ शानदार जगहों के बारे में.

कर्नाटक का मैसूर

कर्नाटक का मैसूर भारत के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट में से एक है. जहां आप गार्डन, चिड़ियाघर, पैलेस और कई भव्य मंदिर घूम सकते हैं. मैसूर एक शानदार और काफी खूबसूरत शहर है, जहां आप अच्छा समय बिता सकते हैं.



कर्नाटक का कूर्ग

कर्नाटक का कूर्ग दक्षिण भारत की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक है, यहां की खूबसूरत पहाड़ियां और जंगल आपको प्रकृति के निकट होने का एहसास दिला सकते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ समय नेचर के साथ बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

तमिलनाडु का कोयंबटूर

तमिलनाडु के कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है. कोयंबटूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है, जहां आप कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं. ये जगह बेहद खूबसूरत और शांत है, जहां आप सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं.



तमिलनाडु का महाबलीपुरम

तमिलनाडु के महाबलीपुरम को घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है. यहां आपको कई ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट मिलेंगे जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हैं. यहां का वातावरण काफी अलग और ऐतिहासिक है. महाबलीपुरम के मंदिर और समुद्र तट पर आप शांति से समय बिता सकते हैं.

