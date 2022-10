दीपावली पर ज़रूर करें इन फेमस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर, दिवाली सेलिब्रेशन बन जाएगा यादगार

हाइलाइट्स दिवाली के दिन अमृतसर भी पूरी तरह से भक्ति में सराबोर हो उठता है. दिवाली के दिन कोलकाता के पंडालों में काली पूजन करने की परंपरा है.

Best Places to Visit on Diwali: दिवाली के त्योहार को लेकर सभी एक्साइटेड रहते हैं. ऐसे में दिवाली को यादगार बनाने के लिए कुछ लोग फैमली और फ्रेंड्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. वहीं, ट्रैवल लवर्स दिवाली पर अलग-अलग डेस्टिनेशन्स (Destinations) को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रखते हैं. अगर आप भी इस दीपावली पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो देश की कुछ मशहूर जगहों की सैर आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस साबित हो सकती है.

दिवाली का उत्सव वैसे तो समूचे देश में ही काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन देश की कुछ खूबसूरत जगहें दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में दिवाली के दिन इन जगहों की ट्रिप प्लान करके आप इस त्योहार को खास बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं दिवाली पर घूमने की कुछ बेस्ट जगहों के बारे में.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

भगवान शिव की नगरी काशी में दिवाली का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. दिवाली पर यहां भव्य गंगा आरती से लेकर काशी के घाटों तक का नज़ारा लोगों के दिलों पर दस्तक देता है. साथ ही दिवाली के दिन बनारस में आयोजित होने वाले कई रंगा-रंग कार्यक्रमों में शिरकत करके आप इस ट्रिप को और भी खास बना सकते हैं.

अमृतसर, पंजाब

दिवाली के दिन पंजाब का मशहूर शहर अमृतसर भी पूरी तरह से भक्ति में सराबोर हो उठता है. दिवाली पर जहां एक तरफ अमृतर का स्वर्ण मंदिर दीयों से जगमगाने लगता है, वहीं रात में आयोजित होने वाले कीर्तन और भजन का अनुभव आपकी दिवाली को बेस्ट बना सकता है.

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

देश भर में भव्य दुर्गा पूजा के लिए मशहूर बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिवाली का उत्सव भी काफी शानदार अंदाज में मनाया जाता है.

दिवाली के दिन कोलकाता के पंडालों में काली पूजन करने की परंपरा है, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण की अराधना की जाती है. वहीं, दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल में स्थित काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है.

