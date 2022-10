Diwali 2022: दिवाली के बाद बढ़ जाए आपके शहर में पॉल्यूशन, तो इन 5 जगहों पर मिलेगी फ्रेश हवा

हाइलाइट्स हिमाचल प्रदेश के शहर किन्नौर की हवा बेहद साफ है. दक्षिण भारतीय शहर भी स्वच्छ हवा के मामले में आगे हैं.

Best Places To Visit After Diwali 2022: देश के अधिकतर हिस्सों में दिवाली (Diwali) पर खूब पटाखे चलाए जाते हैं. पटाखों से निकले खतरनाक केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं और दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत तमाम जगहों पर एयर क्वालिटी (Air Quality) बेहद खराब हो जाती है. हवा जहरीली होने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है. जो लोग अस्थमा या सांस की अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एयर पोलूशन काफी खतरनाक साबित होता है. दिवाली के बाद अगर आपके शहर की आबोहवा खराब हो जाए तो कुछ दिनों के लिए आप शानदार जगहों का रुख कर सकते हैं. यहां आपको फ्रेश हवा मिलेगी और मन को शांति व सुकून मिलेगा.

किन्नौर (Kinnaur), हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह में शुमार किन्नौर अपने खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि शुद्ध हवा के लिए भी जाना जाता है. यहां आप खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर सकते हैं. पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून देगी. दिवाली के बाद आप किन्नौर का रुख कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः कहीं बुलेट बाबा की होती है पूजा, कहीं घूमते हैं हजारों चूहे, जानें 5 अनोखे ‘मंदिर’



ऋषिकेश (Rishikesh), उत्तराखंड

उत्तराखंड का ऋषिकेश पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला टूरिस्ट स्पॉट है. ऋषिकेश में प्रकृति के खूबसूरत नजारे और साफ हवा आपकी फिजिकल व मेंटल हेल्थ को बेहतर बना देगी. शहर की भागदौड़ से दूर आप यहां दिवाली के बाद कुछ वक्त बिता सकते हैं. यहां पूरे साल पर्यटक घूमने आते हैं.

उदयपुर (Udaipur), राजस्थान

राजस्थान का शहर उदयपुर भी अपनी साफ हवा के लिए काफी मशहूर है. दिवाली के बाद उदयपुर घूमना एक शानदार अनुभव हो सकता है. इस वक्त यहां मौसम बेहद खुशनुमा है और हवा की क्वालिटी बेहतरीन है. उदयपुर में घूमने की कई शानदार जगह हैं, जहां जाकर लोग मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः गुजरात के ये 4 टूरिस्ट प्लेस हैं बेहद अनोखे, अद्भुत नजारों से हो जाएगा प्यार

कोल्लम (Kollam), केरल

केरल का तटीय शहर कोल्लम भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है और यहां पर सबसे कम प्रदूषण होता है. अगर आप साउथ इंडिया घूमने के शौकीन हैं, तो दिवाली के बाद कोल्लम का रुख कर सकते हैं. यहां आपके मन को काफी शांति और सुकून मिलेगा. कोल्लम में घूमने की कई शानदार जगह हैं, जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां आप प्लेन या ट्रेन से पहुंच सकते हैं.

कोयंबटूर (Coimbatore), तमिलनाडु

दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का शहर कोयंबटूर भी सबसे साफ हवा वाले शहरों की लिस्ट में शुमार है. यह एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और हर साल लाखों की तादाद में लोग यहां पहुंचते हैं. दिवाली के बाद अगर आप प्रदूषण से परेशान हैं तो कोयंबटूर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यहां की साफ-सफाई और शांति देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Tags: Air pollution, Delhi-NCR Pollution, Diwali, Tourist Places, Travel