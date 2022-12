New Year 2023: न्यू ईयर पर घूमने के लिए बेस्ट हैं मुंबई की ये जगहें, नए साल बन जाएगा खास, ज़रूर करें एक्सप्लोर

हाइलाइट्स नागांव बीच पर मजेदार एडवेंचर्स एक्टिविटीज ट्राई करके आप नए साल को खास बना सकते हैं. अरब सागर के किनारे पर बसे रत्नागिरी का खूबसूरत नजारा आपके न्यू ईयर में चार चांद लगा सकता है.

New Year Destinations in Mumbai: नए साल को खास बनाने के लिए लोग अलग-अलग टिप्स ट्राई कर रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग नए साल पर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहे हैं. तो कई लोग न्यू ईयर (New year) पर कहीं घूमने का विचार कर रहे हैं. हालांकि नए साल पर आप महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का भी रुख कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप मुंबई में नया साल मनाना चाहते हैं तो कुछ जगहों का दीदार करके आप अपने सफर को यादगार बना सकते हैं.

मायानगरी के नाम से मशहूर मुंबई अपनी चकाचौंध के लिए देश-विदेश में काफी मशहूर है. वैसे तो मुंबई में घूमने की कई शानदार लोकेशन्स मौजूद हैं. मगर नए साल पर मुंबई की कुछ जगहों को एक्सप्लोर करके आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं नए साल पर मुंबई में घूमने की कुछ बेस्ट जगहों के बारे में.

तारकरली

अरब महासागर में स्थित तारकरली मुंबई का एक छोटा सा गांव है. साफ-सुथरे बीच और चमकदार रेत के कारण तारकरली को मुंबई आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है. ऐसे में समुद्र किनारे एडवेंचर करने से लेकर सीफूड ट्राई करने और बैकवॉटर्स में बोट राइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए आप नए साल पर तारकरली का रुख कर सकते हैं.

नागांव बीच

मुंबई में स्थित नागांव बीच मजेदार एडवेंचर्स एक्टिविटीज के लिए मशहूर है. ऐसे में नए साल पर आप यहां स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं. साथ ही 3 किलोमीटर लम्बे इस बीच पर आप सनसेट के खूबसूरत नजारे को भी खुलकर एन्जॉय कर सकते हैं.

तम्हिनी घाट

मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तम्हिनी घाट लोनावाला रोड पर मौजूद है. सह्याद्री पहाड़ियों के साथ-साथ कोलाड और मुलशी डैम से घिरे इस घाट की सैर नेचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकती है. यहां का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को काफी पसंद आता है.

रत्नागिरी

अरब सागर के किनारे पर बसे रत्नागिरी का नाम महाराष्ट्र के खूबसूरत शहरों में शुमार है. एतिहासिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने रत्नागिरी में अपने वनवास का कुछ समय बिताया था. जिसके चलते रत्नागिरी में आप मनमोहक प्राकृतिक नजारों का दीदार करने के साथ-साथ कई मंदिरों और किलों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

कर्जत

कर्जत को मुंबई की बेस्ट मानसून डेस्टिनेशन कहा जाता है. कर्जत में मौजूद हरियाली, खूबसूरत नदियां और झरनों का शोर सीधा पर्यटकों के दिल पर दस्तक देता है. ऐसे में नए साल पर कर्जत को एक्सप्लोर करना आपके लिए काफी यादगार अनुभव साबित हो सकता है.

