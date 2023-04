इन 6 जगहों को घूमे बिना अधूरी है गोवा की ट्रिप, जी भरकर करें दीदार, खूबसूरत नजारे बना देंगे दीवाना

हाइलाइट्स गोवा में ऐतिहासिक इमारत देखने के लिए आप अगौडा फोर्ट का रुख कर सकते हैं. गोवा की सैर के दौरान आप महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं.

Best Places To Visit In Goa: गोवा को देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में गिना जाता है. वहीं गोवा के बीच देश भर में काफी मशहूर हैं. ऐसे में गोवा के बीचों के बारे तो अमूमन सभी जानते हैं. मगर क्या आपने गोवा के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम सुने हैं. जी हां, अगर आप गोवा (Goa trip) घूमने का प्लान बना रहे हैं. तो कुछ फेमस लोकेशन्स का दीदार करके आप अपने सफर को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं.

गर्मी के मौसम में कई लोग समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं. ऐसे में बीच पर जाने का ख्याल आते ही ज्यादातर लोगों के जहन में सबसे पहले गोवा का नाम आता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं गोवा में घूमने की कुछ शानदार जगहों के नाम, जिन्हें एक्सप्लोर करके आप अपने सफर को फुल एन्जॉय कर सकते हैं.

अगौडा फोर्ट

गोवा में स्थित अगौडा फोर्ट शहर की खूबसूरत एतिहासिक जगहों में से एक है. इस फोर्ट का निर्माण 17 वीं शताब्दी में डचों ने मराठाओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए करवाया था. वहीं अगौडा फोर्ट में मीठे पानी की लेक भी मौजूद है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ जाने का बना रहे हैं प्लान ? 6 चीजों को जरूर करें ट्राई, वरना अधूरी रहेगी आपकी ट्रिप

महादेव मंदिर

महादेव मंदिर गोवा के मोल्लेम गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है. इस मंदिर का निर्माण 12 वीं शताब्दी में करवाया गया था. वहीं भगवान शिव को समर्पित महादेव मंदिर 12 वीं सदी की शानदार वास्तुकला का भी नमूना पेश करता है.

फेमस बीच

अरब सागर के तट पर बसा गोवा कई खूबसूरत बीचों के लिए मशहूर है. ऐसे में गोवा की सैर के दौरान आप बागा, मोर्जिम, कैंडोलिम और अरोस्सिम बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं. साथ ही यहां आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं.

अंजुना बाजार

गोवा में स्थित अंजुमा मार्केट को पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में गिना जाता है. हालांकि ये मार्किट सिर्फ बुधवार के दिन ही लगती है. ऐसे में शाम के समय अंजुमा मार्किट की सैर करके आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: जैसलमेर घूमने का बना रहे हैं प्लान, 6 चीजों को करें ट्रिप में शामिल, कई मजेदार अनुभवों से सफर बनेगा यादगार

बेसिलिका ऑफ बोम जीसस

बेसिलिका ऑफ बोम जीसस को गोवा की बेहतरीन इमारतों में गिना जाता है. वहीं 1594 में बनी इस बिल्डिंग का निर्माण संयुक्त राष्ट्र की मशहूर संस्था यूनेस्को ने करवाया था.

दूधसागर फॉल्स

दूधसागर फॉल्स का नाम गोवा की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में शुमार है. दूधसागर फॉल्स से गिरने वाला झरने का पानी बिल्कुल सफेद नजर आता है. जिसके चलते इस फॉल्स का शानदार नजारा सीधा पर्यटकों के दिल पर दस्तक दोता हैं. साथ ही दूधसागर फॉल्स पर आप ट्रेकिंग भी ट्राई कर सकते हैं.

Tags: Goa, Lifestyle, Tour and Travels, Travel