Travel Guide: वीकेंड पर दिल्ली के पास इन जगहों पर घूमने की बनाएं प्लानिंग, कम बजट में निपटाएं सफर

Best Places To Visit In April Near Delhi: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के आसपास रहने वाले लोग अगर अप्रैल के महीने में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जगहों पर उन्हें जरूर जाना चाहिए. ये जगहें न सिर्फ अप्रैल के महीने में घूमने के लिए परफेक्ट हैं बल्कि इन जगहों पर आप कम समय और कम बजट (Low Budget) में भी घूम सकते हैं. आपको इन खास जगहों पर पहुंचकर काफी सुकून मिलेगा. इन जगहों पर आप वीकेंड ट्रिप (Weekend Trip) के लिए जा सकते हैं. इन खूबसूरत जगहों पर आप अप्रैल के महीने में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं. इस महीने में इन जगहों का मौसम बेहद खूबसूरत हो जाता है. आइए आपको बताते हैं इन खास जगहों के बारे में.

मसूरी

अगर अप्रैल के महीने में आप घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपके पास बजट और समय दोनों ही कम हैं तो दिल्ली के पास मौजूद मसूरी आपका मूड फ्रेश कर सकती है. पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी 6500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां की ठंडी हवा और हरी-भरी पहाड़ियां आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देंगी. मसूरी को एक ब्रिटिश अधिकारी ने गर्मियों में ठंडी जगह के रूप में स्थापित किया था. आप यहां पर मसूरी झील, केम्प्टी फॉल्स, देव भूमि वैक्स म्यूजियम, धनोल्टी, सोहम हेरिटेज एंड आर्ट सेंटर, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, एडवेंचर पार्क, क्राइस्ट चर्च, भट्टा फॉल्स, जबरखेत नेचर रिजर्व जैसी जगहों को देखने का आनंद ले सकते हैं.

धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला कांगड़ा घाटी की भूमि पर स्थित एक खूबसूरत शहर है. ये धौलाधार पर्वतमाला से घिरा हुआ है. बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने के लिए आप धर्मशाला आ सकते हैं. धर्मशाला देशभर की शांत जगहों में से एक है. दलाई लामा की वजह से यह हिल स्टेशन काफी पवित्र माना जाता है. यहां पर आपको बहुत सारे तिब्बती समुदाय के लोग भी देखने को मिलेंगे. धर्मशाला की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है. यहां पर आप धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, वाइल्डरनेस चर्च में सेंट जॉन और पहाड़ों के बीच प्रकृति की सैर का मजा ले सकते हैं.

ऋषिकेश

पहाड़ियों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ उत्तराखंड का ऋषिकेश बहुत ही शानदार और सस्ती जगह है. दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग बड़ी ही आसानी से वीकेंड का मजा लेने ऋषिकेश पहुंच सकते हैं. ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है. ऋषिकेश में कई आश्रम हैं, जिनमें विश्व स्तर पर रिसर्च, योग और मेडिटेशन किया जाता है और ये दुनियाभर में फेमस हैं. एडवेंचर का शौक रखने वाले पर्यटक यहां पर रिवर राफ्टिंग और बंजी जम्पिंग भी कर सकते हैं. यहां पर आप ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं. आप घूमने के लिए त्रिवेणी घाट, भारत मंदिर, ऋषिकुंड, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन जा सकते हैं.

अजमेर

राजस्थान का अजमेर शहर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदाय के लिए पवित्र स्थानों में से एक है. अजमेर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहां पर कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. पूरे शहर की खूबसूरती देखने लायक है. अजमेर अप्रैल महीने में दिल्ली के पास घूमने के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है. दरगाह शरीफ और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, अजमेर के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं. अजमेर चांदी के आभूषणों और हस्तशिल्प के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां आप बोटिंग कर सकते हैं, म्यूजियम जा सकते हैं, नाइटलाइफ का भी मजा ले सकते हैं.

शिमला

सर्दियों की बर्फ की चादर हटने के बाद अप्रैल के महीने में शिमला और खूबसूरत हो जाता है. गर्मियों में ये हिल स्टेशन एकदम जीवंत हो उठता है. हरी भरी जगहों का दिखना, सुहाना मौसम और पक्षियों का शोर आपको एक अलग माहौल में पहुंचा सकता है. शिमला के मॉल रोड पर विभिन्न हस्तशिल्प की दुकानें हैं जहां पर आप जमकर शॉपिंग कर सकते हैं. साथ ही यहां से आप सस्ते में लकड़ी के खिलौने भी खरीद सकते हैं. शिमला के कई जगहों पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं.

