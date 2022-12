न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए शानदार हैं ये 5 डेस्टिनेशंस, यहां की रौनक देख हो जाएंगे दीवाने

हाइलाइट्स न्यू ईयर पर श्रीनगर की ट्रिप आपके लिए काफी यादगार साबित हो सकती है. गोवा के खूबसूरत बीच और रिजॉर्ट पर न्यू ईयर की अलग रौनक होती है.

Best Places to Celebrate New Year 2023: अब साल 2022 विदाई लेने वाला है और एक नए साल का आगाज होने वाला है. 2023 आने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में काफी लोगों ने नया साल मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कुछ की तैयारियां तो पूरी भी हो चुकी होंगी. नए साल को मनाने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं. पिछले कुछ साल कोरोना वायरस के कारण नए साल के कई सेलिब्रेशन फीके बीते हैं. ऐसे में इस नए साल को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इस नए साल को बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और यादगार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ बेहद शानदार ऑप्शंस लेकर आए हैं. आइए जानते हैं,

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 5 शानदार जगहें

गोवा : अगर आपको और आपके दोस्तों को पार्टी करना पसंद है, तो इस नए साल का जश्न कुछ नए और शानदार तरीके से मनाने के लिए गोवा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. गोवा में नए साल को बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, यहां के खूबसूरत बीच और रिजॉर्ट न्यू ईयर पर देखने लायक होते हैं.

उत्तराखंड : इस नई साल को दोस्तों के साथ बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए उत्तराखंड का प्लान सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड में बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाते हुए इंजॉय कर सकते हैं. उत्तराखंड में मसूरी, ऋषिकेश और धनोल्टी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.

श्रीनगर : सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर जाने और दोस्तों के साथ घूमने का मजा अलग ही होता है. इस नई साल को बेहतरीन ढंग से मनाने के लिए श्रीनगर का प्लान बना सकते हैं. बर्फ से ढके पहाड़ों और झीलों का यह शहर धरती का स्वर्ग कहलाता है. श्रीनगर में दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन जिंदगीभर के लिए यादगार हो सकता है.

दिल्ली और मुंबई : जी हां अगर आप अपने दोस्तों के साथ आसपास कहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो दिल्ली और मुंबई का प्लान बना सकते हैं. दिल्ली और मुंबई में नए साल पर हर जगह देखने लायक डेकोरेशन और पार्टी रखी जाती है. इस न्यू ईयर पर पूरी रात जमकर पार्टी करना चाहते हैं तो दिल्ली और मुंबई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.

