Hotels And Resorts Sold Out For Christmas And New Year party: कोरोना महामारी की वजह से पिछले दो साल जहां क्रिसमस और न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन फीका बीता, वहीं इस साल इन जश्न का पूरा फायदा उठाने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्‍ट्री कमर कस चुकी है. यही वजह है कि अभी से ही अधिकतर होटलों और रिसॉर्ट के कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं. महामारी की वजह से पिछले दो साल लोग विंटर वेकेशन होने के बावजूद न्‍यू ईयर और क्रिसमस का मजा नहीं ले पा रहे थे, जबकि इस साल महामारी से राहत मिलने की वजह से भारी संख्‍या में सैलानी गोवा, केरल और शिमला जैसे पारंपरिक और प्रचलित टूरिस्‍ट स्‍पॉट्स के अलावा कर्जत, लोनावला, विजाग, धर्मशाला, उदयपुर, मनाली और गिर जैसे डेस्टिनेशन पर भी जश्‍न मनाने पहुंच रहे हैं.

इंडियनएक्‍सप्रेस के हवाले से एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजय दीवान ने बताया है कि साल के अंत में फेस्टिवल सीजन काफी सकारात्मक नजर आ रहा है और यह साल आतिथ्य क्षेत्र या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए अब तक के सबसे अच्छे वर्षों में से एक प्रतीत हो रहा है.

होटल और रिसॉर्ट्स में है खास तैयारियां

महिन्‍द्रा हॉलीडे एंड रिजॉल्‍ट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशनक और सीईओ कविंदर सिंह ने बताया कि इस साल हमने क्रिसमस और नए साल के दौरान कुछ शानदार कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जो महामारी की वजह से पिछले दो साल से नहीं किया जा सका था. इस तरह साल 2020 के बाद यह पहला मौका है, जब हम क्रिसमस-नया साल का सेलिब्रेशन अच्‍छी तरह से मना सकेंगे.

दिसंबर में ही कई होटल बुक

मांग को देखते हुए लोगों ने दिसंबर से ही अपने फेवरेट डेस्टिनेशन के होटलों और रिसॉर्ट के कमरों की बुकिंग करनी शुरू कर दी थी और अभी तक लगभग सभी होटलों के कमरे बुक हो चुके हैं. बता दें कि साल 2021 में भी क्रिसमस और नए साल का जश्न की तैयारियां थीं, लेकिन कोविड ओमिक्रॉन के बाद सारा कार्यक्रम स्‍थगित करना पड़ा था.

किन जगहों की बढ़ी मांग

उन्‍होंने बताया कि लोग इस साल गोवा जैसे फेमस जगहों के अलावा कुर्ग, गिर, शिमला, मनाली जा रहे हैं, जबकि कुछ सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों की यात्रा भी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के कई टूरिस्‍ट डेस्टिनेशन का इस साल काफी डिमांड है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अलीबाग और लोनावला जैसे स्थान पहले से ही भरे हुए हैं.

शादी सीजन के लिए भी बढ़ी है मांग

इंडियनएक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष केबी काचरू ने बताया कि नए साल और क्रिसमस के जश्‍न के प्रति लोगों की मांग और उत्‍साह को देखते हुए आगामी शादी के सीजन के लिए भी मांग में तेजी देखने को मिल रही है.

