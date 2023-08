हाइलाइट्स हिल स्टेशन पर एन्जॉय करना चाहें तो दिल्ली के पास नाहन का टूर प्लान कर सकते हैं. दिल्ली से महज 310 किलोमीटर की दूरी पर पंगोट हिल स्टेशन भी मौजूद है.

Best Destinations Near Delhi For Weekend: अगर आप दिल्ली में हैं और 15 अगस्त लॉन्ग वीकेंड ट्रिप (15 August Weekend Trip) प्लान करने के लिए दिल्ली के आस-पास मौजूद कुछ ऐसी जगहों (Best destinations near delhi) की तलाश कर रहे हैं, जहां आप कम पैसे और कम ट्रैवलिंग टाइम में कुछ नयापन और सुकून हासिल कर सकें. तो आप दिल्ली के आस-पास मौजूद इन 4 जगहों की सैर पर निकल सकते हैं. इन जगहों पर आपको शांति भी भरपूर मिलेगी और कम बजट में आप ट्रिप का भरपूर आनंद भी ले सकेंगे.

बता दें कि कम लोग ही दिल्ली के आसपास मौजूद इन जगहों के बारे में जानते हैं. लेकिन जब इन जगहों पर पहुंच जाते हैं, तो वहां की खूबसूरती देखकर वापस आने का मन नहीं करता है. ऐसे में अगर आप 12 और 13 अगस्त को शनिवार व रविवार, मंगलवार को 15 अगस्त और 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष होने की वजह से अगर लॉन्ग वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन जगहों पर जाना आपके लिए बेस्ट हो सकता है. तो आइये जानते हैं इन जगहों के बारे में जहां आपको इस वीकेंड जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल घूमने का है प्लान, धर्मशाला में 5 शानदार जगहों की करें सैर, मौसम भी बना देगा दीवाना

नाहन

अगर आप अपने वीकेंड को दिल्ली के आसपास किसी हिल स्टेशन पर एन्जॉय करना चाहते हैं. तो आप नाहन का टूर प्लान कर सकते हैं. बता दें कि नाहन की दूरी दिल्ली से केवल 255 किलोमीटर की है. ये जगह शहर के शोर-शराबे से काफी दूर एक खूबसूरत रोमांटिक गेटवे है. ये छोटा सा हिल स्टेशन शांति, प्रकृति और अपनी साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. जहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल गुजार सकते हैं. बता दें कि इस हिल स्टेशन का नाम वहीं रहने वाले नाहर नाम के एक ऋषि के नाम पर रखा गया था.

पंगोट

दिल्ली से महज 310 किलोमीटर की दूरी पर पंगोट हिल स्टेशन भी मौजूद है. ये ऑफ बीट हिल स्टेशन वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतर माना जाता है. यहां नेचर की खूबसूरती के साथ काफी सुकून भी आपको मिल सकता है. बता दें कि पंगोट को बर्ड वाचिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है. पंगोट हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में मौजूद है और नैनीताल से इसकी दूरी लगभग 18 से 20 किमी की है.

ये भी पढ़ें: करने जा रहे हैं केरल की सैर, जरूर करें थेक्कडी की 5 फेमस जगहों का दीदार, सफर हमेशा के लिए बन जाएगा यादगार

डुण्डलोद

अगर आप ऐतिहासिक चीजों को देखने के शौक़ीन हैं तो आप राजस्थान के शेखावाटी में मौजूद डुण्डलोद की सैर पर निकल सकते हैं. यहां आप डुण्डलोद किले का दीदार कर सकते हैं. जो राजपूत और मुगल शैली की मिली-जुली वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है. इसके साथ ही आप यहां मौजूद भव्य बादलगढ़ किले की सैर भी कर सकते हैं, जो कि नेहरा पहाड़ी पर मौजूद है. इसके अलावा आप डुण्डलोद में मौजूद तुगन राम गोयनका हवेली का दीदार भी कर सकते हैं, जिसको यहां के एक धनी व्यापारी ने बनवाया था.

फागु

अगर आप चाहें तो वीकेंड पर दिल्ली से महज 364 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद फागु की सैर पर भी निकल सकते हैं. फागु 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा बर्फ से ढका एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण गांव है. प्रकृति की सुंदरता के बीच आप यहां बादलों को अपने इतने करीब महसूस कर सकते हैं, जैसे आप बादलों पर ही चल रहे हों. ये जगह हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है. जहां आप इतना सुकून महसूस करेंगे कि बार-बार यहां आना जरूर चाहेंगे.

Tags: Holiday, Independence day, Lifestyle, Travel, Weekend