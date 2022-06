Kashmir Log Hut Café Run By Indian Army: महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भारतीय सेना द्वारा संचालित एक कश्‍मीरी कैफे को 5 या 7 नहीं, बल्कि पूरे 10 स्‍टार दिए हैं. उन्‍होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये रेटिंग दी है. 67 वर्षीय आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गुरेज़ घाटी (कश्मीर) में स्थित एक कैफे का एक वीडियो साझा किया है. यह कैफे कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना द्वारा संचालित लॉग हट कैफे (Log Hut Café) है. बिजनेस टाइकून महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा है, ‘जहां तक ​​मेरा सवाल है, यह कैफे न तो 5 स्टार है और न ही 7 स्टार, बल्कि 10 स्टार डेस्टिनेशन है.’ इस वीडियो में एक लड़की इस शानदार कैफे को दिखा रही है. यहां का माहौल और परोसे जाने वाले फूड्स वाकई काफी अट्रैक्टिव हैं.

As far as I’m concerned, this Cafe is not a 5 star, nor a 7 star, but a 10 star destination! pic.twitter.com/oQZvEOanlT

— anand mahindra (@anandmahindra) June 11, 2022