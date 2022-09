फ्लाइट में मोबाइल पर फिल्में देखना चाहते हैं तो इन सिंपल ट्रिक्स को करें फॉलो, सफर रहेगा मज़ेदार

हाइलाइट्स अपने मोबाइल पर कुछ अच्‍छी फिल्‍में या वेबसीरीज डाउनलोड कर लें. सीट पर मौजूद पेपर बैग की मदद से आप अपने मोबाइल को हैंग करें.

Simple way to easily watch mobile in flight: इन दिनों लोग समय की बचत के लिए फ्लाइट्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं. यह समय बचाने के साथ साथ सफर को आरामदायक भी बनाता है. अगर आप हवाई जहाज यानी कि फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान उकताहट महसूस करते हैं या बोर हो जाते हैं तो एक ट्रिक की मदद से आप अपनी यात्रा को मजेदार बना सकते हैं. दरअसल, इन दिनों लोग अमेज़न व अन्‍य वेबसाइट्स पर फिल्‍में या वेबसीरीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन ना तो फ्लाइट में इन्‍हें देखने की सुविधा होती है और ना ही मोबाइल को आप घंटों अपने हाथ में लेकर देख सकते हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपकी काफी मदद कर सकता है.

ऐसे करें मोबाइल इस्‍तेमाल

आप यात्रा से पहले ही अपने मोबाइल पर कुछ अच्‍छी फिल्‍में या वेबसिरीज डाउनलोड कर लें. ऐसा करने से आप इन फिल्‍मों को ऑफलाइन मोड में फ्लाइट में भी देख सकेंगे.

मोबाइल को यूं करें हैंग

आप अपने मोबाइल का कवर खोलें और सामने की सीट के बैक पॉकेट में मौजूद पेपर बैग या किसी तरह का शीट निकालें. अब शीट को मोबाइल कवर में रखें और फिर इसमें मोबाइल लगा लें. ऐसा करने से आपका मोबाइल हैंग हो सकेगा और गिरेगा नहीं. अब सामने फोल्डिंग टेबल का क्लिप खोलें और उसमें पेपर बैग को अटकाते हुए क्लिप को लॉक कर लें. जैसे ही क्लिप में पेपर बैग लॉक हो जाएगा, आपका फोन ठीक आपके सामने हैंग हो जाएगा. आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी ऊंचाई को एडजस्‍ट कर सकते हैं.

नहीं पड़ेगी झुकने की ज़रूरत

मोबाइल को हैंग करने के इस सिंपल और काम के ट्रिक की मदद से आप आसानी से अपने सीट पर सीधा बैठक्‍र घंटों मूवी एंज्‍वाय कर सकते हैं. यही नहीं, इस ट्रिक की मदद से आप घंटों मोबाइल को हाथ में रखने से भी बचे रहेंगे और सफर को रिलैक्‍स करते हुए पूरा कर सकते हैं.

