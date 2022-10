कुन्नूर की खूबसूरती है लाजवाब, जानें क्या है इस हिल स्टेशन में देखने लायक खास

हाइलाइट्स कुन्‍नूर ऊटी के पास स्थित एक हिल स्‍टेशन है. कुन्‍नूर में खूबसूरत वादियों के अलाव कई वॉटर फॉल हैं. कुन्‍नूर जंगलों और हरी-भरी वादियों से घिरा हुआ क्षेत्र है.

What Is Special In Coonoor: भारत में कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहां के खूबसूरत नज़ारे यादगार बन जाते हैं. ऐसा ही एक हिल स्‍टेशन है कुन्‍नूर जो तमिलनाडु में स्थित है. कुन्‍नूर ऊटी से 18 किमी और कोयंबटूर से 71 किमी की दूरी पर स्थित है. ये समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां दुनियाभर से पर्यटक घूमने आते हैं. कुन्‍नूर हरी-भरी वादियों और खूबसूरत वॉटर फॉल की वजह से जाना जाता है. ये एक बेहतरीन पिकनिक स्‍पॉट है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है. कुन्‍नूर में कई साइट सीन्‍स हैं, जिसका लुफ्त उठाया जा सकता है. कुन्‍नूर जाने के लिए पहले से टिकट बु‍क कराना ठीक रहेगा, क्‍योंकि यहां हर सीजन में पर्यटकों की भीड़ रहती है. चलिए जानते हैं क्‍या है कुन्‍नूर में खास.

डॉल्फिन नोज

डॉल्फिन नोज बेहद ही खूबसूरत टूरिस्‍ट स्‍पॉट है, जो अधिकतर कोहरे से ढकी रहती है. इस जगह का नाम डॉल्फिन नोज इसलिए पड़ा, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर स्‍थित है, उसका शेप डॉल्फिन नोज की तरह है. ये काफी ऊंचाई पर है, इसलिए लोग यहां आना पसंद करते हैं.

कैथरीन वॉटर फॉल

कुन्‍नूर में खूबसूरत पहाड़ के अलावा एक वॉटर फॉल भी है, जो कैथरीन वाटर फॉल के नाम से जाना जाता है. ये एक बेहतरीन पिकनिक स्‍पॉट है, जहां लोगों का तांता लगा रहता है. ये वॉटर फॉल घने जंगलों से घिरा हुआ है. कुन्‍नूर है तो छोटा सा, लेकिन यहां कई वाटर फॉल देखने को मिल सकते हैं.

हिडन वैली

हिडन वैली बेहद खूबसूरत जगह है जहां यंगस्‍टर्स एडवेंचर स्‍पोर्ट्स के लिए जाते हैं. हिडन वैली में ट्रैकिंग, रॉक क्‍लाइम्बिंग और रिवर राफटिंग जैसे स्‍पोर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं. यहां कपल्‍स के लिए भी कई टूरिस्‍ट स्‍पॉट हैं जो ट्रिप को यादगार बना सकते हैं.

खूबसूरत पक्षियों का डेरा

कुन्‍नूर में स्थित रालियाह डैम बहुत ही शांत और सुंदर जगह है. ये डैम जंगल से घिरा हुआ है जहां कई प्रजाति के खूबसूरत पक्षी आकर बसे हैं. ये एक तरह का पक्षियों का डेरा है जहां हजारों की तादात में खूबसूरत पक्षी देखे जा सकते हैं.

