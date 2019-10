टॉप 5 फूड ब्लॉगर: इंस्टाग्राम पर मचती है इनकी धूम

View this post on Instagram



Aloo Sadeko (potatoes cooked in tangy Nepalese spices), Bhuteko Chana (stir fried chickpeas), Veg Wai Wai Sadeko (dry Wai Wai noodles tossed with onions, tomato, green chiles and lemon juice) and Tingmo (Tibetan steamed bun). These came as part of the starter platter that Yeti offered. A rich plateful of flavors and textures. Comforting and provocative. Spicy and bright.