Try These Easy Ways To Love Yourself: हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों से प्‍यार की उम्‍मीद में खुद की इच्‍छाओं का गला घोंट देते हैं लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है जब तक आप खुद से प्‍यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों से प्‍यार पाने की उम्‍मीद भी नहीं कर सकते. ऐसे भी कई लोग हैं जिन्‍हें खुद से प्‍यार करने की तुलना में दूसरों को प्‍यार करना ज्‍यादा आसान लगता है, जो सच भी है. लेकिन दूसरों की नजरों में बेहतर बनने के चक्‍कर में हम कई बार एक साथ कई कैरेक्‍टर को जीने लगते हैं जिसकी वजह से मन ही मन में खुद के प्रति कठोर आलोचना, टॉक्सिक इमोशन आदि के शिकार होते जाते हैं. जिसकी वजह से खुद की कमियों को देखते देखते हम अपनी नजरों में गिरने लगते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप किन बातों को जीवन में फॉलो करें कि खुद से प्‍यार बना रहे और आप अंदर से हमेशा खुश और पॉजिटिव रह सकें.कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी पसंद क्‍या है, हमें क्‍या करने की इच्‍छा है या हमें लाइफ में क्‍या करना है. तो सबसे पहले खुद को पहचानें और अपने वैल्‍यूज से लेकर पसंद नापसंद को जानें.अगर जरूरत हो तो ना करना सीखें. कई बार हम इस बाउंडी में रह जाते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लगे और इस चक्‍कर में हर चीज को स्‍वीकार करने लगते हैं. ऐसे मे ना कहना सीखें.कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें. हर किसी का जीवन अलग है और अलग वैल्‍यूज हैं. ऐसे में किसी भी तरह की तुलना गलत होगी.बुराई देखते और सुनते सुनते हम खुद की अच्‍छी चीजों को भूलने लगते हैं. ऐसा ना करें. खुद को एक्‍सप्‍लोर करें और खुद की खूबियों को पहचानें.इसे भी पढ़ें : जो गुज़र गया उसे भूल जा, जानें पछतावे से कैसे बाहर निकलें अगर कुछ अच्‍छा किया तो खुद को ट्रीट देना ना भूलें. ऐसा करने से आप खुश रहना सीखेंगे. छोटी छोटी अचीवमेंट पर भी खुद को ट्रीट दें.अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उस बात को लेकर जीवन भर पछतावा ना करें बल्कि खुद को मांफ करें और आगे बढ़ें.इस बात को स्‍वीकार कर लें कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते. अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सभी को खुश रखना है तो ये असंभव है. यकीन मानिए, इस चक्‍कर में आपकी अपनी खुशी गायब हो जाएगी.अपने जीवन में करियर या सैलरी के साथ साथ मौज मस्‍ती को भी प्रायोरिटी लें. जो चीजें आपको पसंद है उसके लिए समय निकालें.आपने आज तक जिन भी चीजों को अचीव किया है उसे एक जगह लिखें या उन मेमोरीज को फ्रेम में सजाएं. इन्‍हें देखकर आप हमेशा बेहतर महसूस करेंगे.इसे भी पढ़ें : बनना है लोगों का फेवरेट तो आदत में शुमार करें ये बातें, हर कोई करेगा आपसे प्‍यार आपका अगर सबसे अच्‍छा कोई साथी है तो वो है आपका बॉडी और माइंड. इसका विशेष केयर करें और हेल्‍दी रहें.