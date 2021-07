Try These Mood Boosting Perfumes To Stay Happy And Relaxed: खुश रहने और तनाव को दूर करने के लिए लोग क्‍या क्‍या नहीं करते हैं. कई लोग अपने पसंद का सिनेमा देखते हैं तो कई लोग दोस्‍तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं. लेकिन कोरोना (Corona) की वजह से ये सब करना आसान नहीं है. तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने मूड (Mood) को बूस्‍ट करने के लिए परफ्यूम (Perfume) या इत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं. शोध में यह पाया गया है कि फ्रेग्रेंस यानी खुशबू आपके मूड को बूस्‍ट कर सकती है और बेहतर महसूस कर सकते हैं. यह आपके इमोशन्‍स तक को प्रभावित करती है और आप झन भर में तरोताजा महसूस कर सकते हैं. तो आइए जानें कि आप किन फ्रेग्रेंस यानी खुशबुओं की मदद से आपका मूड अच्छा कर सकते हैं.वैनिला सेंट किसी को भी वार्म और रिलैक्सिंग फील करा सकती है. इस फ्रेगरेंस में थोड़ा सा स्वीटनेस होता है जो मूड को ऑन कर देता है. अगर आप कहीं डेट पर जा रहे हैं तो वैनिला फ्रेगरेंस का प्रयोग जरूर करें.इसे भी पढ़ें : कच्चे दूध का सेवन सेहत के लिए है खतरनाक, जान लें ये नुकसान अगर आप उदास हैं और थके थके महसूस कर रहे हैं तो बर्गामोट आपको फ्रेश फील कराने में मदद कर सकता है. यह एक ऑरेंज का प्रजाति होता है जो कद में छोटा होता है. सर्दियों के मौसम में होने वाला यह फल वैसे तो स्वाद में बहुत खट्टा और कड़वा लगता है, लेकिन इसकी खुशबू में बहुत ही मिठास और तीखापर होता है. जिस वजह से यह फ्रेश और स्पार्कलिंग फील कराता है.इसका सेंट वूडी, मिल्की और बहुत राहत पहुंचाने वाला होता है. यह दिमाग को तुरंत कूल और बैलेंस करता है. अगर आप काम करने जा रहे हैं तो इसकी मदद से आप अपने दिमाग को फोकस कर सकते हैं. मेडिटेशन करना हो तो आप इसका प्रयोग करें.फ्रेशनेस फील करने के लिए आप व्हाइट मस्क का सिंथेटिक वर्जन प्रयोग में लाएं. इस की खुशबू बहुत ही लाइट होती है. अगर आपको एंग्जायटी की समस्या है तो इस परफ्यूम का उपयोग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)